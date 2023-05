Quelles seront les premiers ajouts et sorties du Xbox Game Pass en mai 2023 ? On connaît déjà l’identité des cinq jeux qui rejoindront le catalogue prochainement.

Les premiers jeux du mois sont disponibles. Le monde ouvert vampirique de Redfall est désormais explorable en coopération via le Xbox Game Pass. L'exclusivité Microsoft essuie pour le moment un lancement douloureux, les joueurs comme les critiques s’accordant à dire qu’il n’est pas à la hauteur des productions d’aujourd’hui. D’autres titres viendront néanmoins faire oublier ce faux pas tout au long du mois, et connaît déjà les ajouts et les sorties du Xbox Game Pass de mai 2023.

Les jeux du Xbox Game Pass de mai 2023

L’annonce des premiers jeux Xbox Game Pass du mois est officielle. On connaissait déjà une partie du programme grâce aux titres qui seront disponibles dès leur lancement comme Ravenlok et Fuga Melodies of Steel 2 disponibles en début de mois ou encore Amnesia The Bunker qui arriveront quant à eux plus tard. D’autres productions déjà sorties viendront se joindre aux festivités et elles se compteront sur le bout des doigts. En incluant Redfall disponible aujourd'hui, ce sont donc 5 jeux qui seront disponibles lors de la première vague du Xbox Game Pass de mai 2023, à savoir :

Redfall (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Ravenlok (Cloud, Console & PC) – 4 mai

Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S) – 8 mai

Shadowrun Trilogy (PC) – 9 mai

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console & PC) – 11 mai

Les sorties XGP de mai 2023

On connaît la chanson par cœur depuis le temps. Ces nouveaux ajouts s'accompagnent également de sorties. Microsoft avait dévoilé leur identité en peu en amont. Voici donc les 5 jeux qui quitteront le Xbox Game Pass le 15 mai 2023 :

Before We Leave (Cloud, Console & PC)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console & PC)

Hearts of Iron IV (PC)

Her Story (PC)

Umurangi Generation: Special Edition (Cloud, Console & PC)

Il vous reste donc un peu moins de deux semaines pour essayer ces sorties avant qu’elles ne quittent définitivement le Xbox Game Pass. Pour ne pas changer, vous bénéficierez d’une remise de 20% sur l’achat des titres de cette liste dans le cas où vous souhaiteriez les conserver. On retrouve dans le lot l’excellentissime Danganronpa 2 et son ours sadique impitoyable qui relance une nouvelle fois son jeu meurtrier ou encore la pépite de Devolver Digital My Friend Pedro. Dernière chance également pour les abonnés PC de tester le jeu de stratégie très apprécié Hearts of Iron 4.