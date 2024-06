Le mois de juin 2024 sera particulier pour les abonnés au Xbox Game Pass. Microsoft bouscule quelque peu son calendrier de communication habituel à l’approche du Summe Game Fest. Les jeux du mois n’ont pas encore été officialisés, bien qu’on en connaisse une infime partie. La firme de Redmond prévoit sans doute quelques annonces surprises lors de sa conférence qui se tiendra dans la soirée du dimanche 9 juin. Il semblerait en revanche que l’un des ajouts du Xbox Game Pass de juin 2024 ait été dévoilé avant l’heure et c’est une véritable pépite.

Nouveau leak pour le Xbox Game Pass de juin 2024

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir les jeux du XGP de juin 2024. Les deux derniers titres confirmés ont ainsi fraîchement rejoint le catalogue. D’un côté Firework, un jeu de casse-tête qui cumule des dizaines de milliers d’avis extrêmement positifs, de l’autre le cozy Rolling Hills, à la croisée de la simulation de vie et de la gestion de restaurant. D’autres productions les rejoindront dans les jours qui viennent, mais Microsoft tarde à communiquer leurs noms. Le site Exputer aurait cependant leaké l’un d’eux. Selon leurs sources, l’excellent Ocotopath Traveler 2 rejoindra la Xbox Game Pass de juin 2024 à l’occasion de sa sortie sur les machines de Microsoft. Son prédécesseur serait également ajouté au service au même moment.

Que le RPG sorte sur Xbox Series et PC, ce n’est plus une surprise depuis longtemps. Square Enix et Microsoft avaient annoncé l’arrivée d’Octopath Traveler 2 sur ces machines il y a quelque temps, mais la firme de Redmond avait dans la foulée affirmé qu’il n'intégrerait pas son service d’abonnement, juste après avoir dit le contraire. Le jeu devrait donc sortir dans le courant du mois et il rejoindrait finalement bien le Xbox Game Pass dès son lancement, comme cela avait été suggéré dès le départ.

Un excellent RPG à l'ancienne

Les abonnés au Xbox Game Pass amoureux de RPG devraient donc avoir un excellent jeu à se mettre sous la dent. Octopath Traveler 2 est considéré comme une nette amélioration de la formule du premier volet, déjà une pépite à son époque. Une production soignée, tant au niveau de la réalisation et de son enrobage, sonore comme visuel. Scénario prenant, 8 personnages aux destins entremêlés, combats en tour par tour toujours aussi passionnants et des graphismes en HD-2D somptueux… Le jeu arrive tant bien que mal à peaufiner une formule qui frisait déjà la perfection. Les abonnés au Xbox Game Pass devraient donc pouvoir le découvrir d’ici la fin du mois. Rumeur oblige, l’information reste cependant à prendre au conditionnel jusqu’à une éventuelle officialisation dans les prochains jours.