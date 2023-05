On connaît d’ores et déjà une partie des jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass de juin 2023. Les abonnés vont pouvoir tester une jolie production française dès sa sortie.

Le mois de juin sera marqué par la prise de parole de Microsoft. L’éditeur présentera les futurs jeux Xbox Series et PC à venir, dont Starfield qui aura même le droit à son propre showcase. Le géant américain profitera sans doute de l’occasion pour faire la lumière sur d’autres titres annoncés comme Hellblade 2 ou encore Forza Motorsport. Quelques annonces supplémentaires devraient également être de mise. Les abonnés Xbox Game Pass devraient donc pouvoir découvrir les prochains jeux disponibles dès leur sortie dans le catalogue. Connaissant Microsoft, nous ne sommes pas au bout de nos surprises et quelques disponibilités immédiates pourraient être à prévoir le grand soir. En attendant, on connaît d’ores et déjà quelques arrivées du Xbox Game Pass de juin 2023.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de juin 2023

Le Xbox Game Pass poursuit son bonhomme de chemin. Depuis son lancement il y a quelques années maintenant, le service d’abonnement n’a de cesse de s’améliorer. Les joueuses et les joueurs attendent toujours l’arrivée de l’offre familiale, permettant de partager son abonnement avec plusieurs amis ou membres de la famille à petit prix. On espère que cette nouvelle formule, pour le moment une phase de tests dans certains pays, sera déployée à grande échelle prochainement. Le Xbox Showcase semble en tout cas tout indiqué pour une telle annonce. Le mois de juin pourrait donc réserver de belles surprises aux abonnés et le programme sera marqué par l’arrivée de trois nouveaux jeux disponibles dans le catalogue dès leur sortie.

C’est sans doute là la particularité du Xbox Game Pass. Sa capacité à enchaîner les sorties day one. Cela inclut les grosses exclusivités de la marque, y compris Starfield en septembre, mais aussi des productions développées par des éditeurs tiers, allant de gros jeux AAA aux titres indépendants prometteurs. On connaît donc déjà une partie du programme du Xbox Game Pass de juin 2023, qui correspond aux titres disponibles dès leur lancement.

Slayers X : Terminal Aftermath (1 er juin) - Consoles, PC

(1 juin) - Consoles, PC Amnesia The Bunker (6 juin) - Consoles, PC

(6 juin) - Consoles, PC Dordogne (13 juin) - Consoles, PC

Slayers X: Terminal Aftermath

Petit jeu qui sent bon les années 90. Un spin-off rétro 2.5D d’Hypnospace Outlaw. Ici, les X Slayers livrent une lutte sans merci contre le Psyko Sindikate qui tente de prendre le contrôle monde et réduire l’humanité à l’esclavage. Il vous faudra sauver les peuples de la Terre en utilisant un arsenal de 7 armes incluant des doubles pistolets, un lance-boue explosive ou encore un mutilateur rapide X100. Au programme de la musique barrée, du gore, du sang et un univers déjanté.

Amnesia The Bunker

La communauté espérait un retour en force de la licence Amnesia. Le prochain jeu de la célèbre franchise d’horreur sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Comme son nom l’indique, Amnesia The Bunker se déroule dans un bunker de la Première Guerre mondiale. Il ne vous reste qu’une balle dans votre revolver. Vous devez affronter des horreurs tapies dans l’ombre. Gardez les lumières allumées, persévérez et trouver la sortie.

Dordogne

Ça pourrait être la belle surprise à la française du Xbox Game Pass de juin 2023. Dordogne, c’est une expérience narrative qui s’annonce déjà comme touchante. Parcourez de superbes paysages colorés de la région en aquarelle entièrement peints à la main. Suivez le voyage initiatique de Mimi, qui se replonge dans les précieux moments de son enfance et se remémore les souvenirs partagés avec sa défunte grand-mère. « Un jeu d'une grande beauté et d'une grande poésie et véritablement unique en son genre », résumait Camille dans son aperçu du jeu.