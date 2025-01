Comme chaque semaine ou presque, il y a le choix pour jouer sans débourser un centime. Que vous soyez joueur sur Steam, Epic Game Store ou abonné au PS Plus et au Xbox Game Pass, des jeux sont ajoutés régulièrement sans que vous ayez besoin de mettre davantage la main au portefeuille. En l'occurrence cette semaine à l’occasion des Free Play Days via le Xbox Game Pass, trois jeux sont jouables gratuitement, dont l’un des meilleurs de 2023, rien que ça.

Trois jeux jouables gratuitement grâce au Xbox Game Pass

Comme le nom de l'événement l’indique, les Free Play Days sont un rendez-vous régulier auquel les abonnés au Xbox Game Pass peuvent participer. Durant quelques jours, une poignée de jeux sont ainsi jouables gratuitement. Que ce soit par le biais d’une version d’essai de quelques heures, ou tout simplement d’un accès au jeu complet pour un temps limité. Cette semaine, il y a un peu des deux.

The Survivalists

Premier jeu de la sélection à être gratuit le temps d’un gros weekend : The Survivalists. Un jeu minimaliste déjà disponible sur consoles et PC, qui vous propose d’incarner un groupe de survivants sur une île paumée. Vous devrez alors veiller à ce que le groupe se porte bien, ne manque de rien et puisse tout simplement survivre. Vous devrez, pour ce faire explorer les environs, construire vos propres baraquements ou encore récolter des ressources et de la nourriture. Tout un programme qu’il vous sera donc possible d’approcher sur l'écosystème Xbox gratuitement tout le weekend, tant que vous êtes abonnés au Xbox Game Pass.

Sword Art Online Fractured Daydream

Second jeu jouable gratuitement grâce au Xbox Game Pass, Sword Art Online Fractured Daydream. Il s’agit ici de l’épisode le plus récent de la franchise, disponible depuis octobre 2024. Il s’agit d’un jeu multijoueur dans lequel jusqu’à 20 joueurs peuvent coopérer pour affronter différents boss et autres défis dantesques. La trame narrative nous plonge dans un système alternatif de Sword Art Online qui absorbe les joueurs d’autres lieux et époques pour les pousser à combattre de plus grands adversaires. Un pot-pourri de toute la licence que vous pourrez dévorer à plusieurs. Le jeu a eu une réception assez moyenne, mais saura vous faire passer le temps ce weekend là encore sur Xbox Series et PC.

Alan Wake 2

Dernier jeu jouable avec les Free Play Days, un titre que vous allez certainement adorer : Alan Wake 2. Oui, les abonnés au Xbox Game Pass pourront jouer gratuitement au dernier gros bébé de Remedy, lauréat de nombreux prix, pour une durée extrêmement limitée.

Dans Alan Wake 2 on plonge en plein thriller horrifique. On incarne une agent du FBI qui se retrouve à enquêter sur des meurtres absolument atroces ayant eu lieu à Bright Falls, déjà tristement célèbre à cause de nombreuses disparitions, dont ce bon vieux Alan Wake. Évidemment, tout va déraper, le paranormal va se mélanger au réel et on sera embarqué dans un torrent de cauchemars particulièrement marquant.

À plus d'un titre, Alan Wake 2 est un chef-d'œuvre. Nul doute que vous apprécierez le voyage. Le jeu est donc désormais jouable gratuitement pendant 3 heures grâce au Xbox Game Pass sur Xbox Series et PC.