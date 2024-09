Les premiers jeux Xbox Game Pass de septembre 2024 sont disponibles sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC et via le cloud gaming. Pour ce début de mois, les abonnés peuvent mettre la main sur Star Trucker, Expeditions: A MudRunner Game et sur la très bonne refonte du jeu de stratégie Age of Mythology: Retold. Mais comme d'habitude, l'abonnement réserve aussi quelques surprises pour le week-end grâce à l'opération Free Play Days. Après Outbreak et Age Water la semaine dernière, voici les softs accessibles dès maintenant.

Deux jeux gratuits Xbox Game Pass à découvrir ce weekend (S36)

Sans surprise, vous allez encore pouvoir jouer plus ou moins gratuitement ce week-end. Le nouveau jeu gratuit Steam, Expeditions: A MudRunner Game, est disponible à l'essai jusqu'à ce lundi. De son côté, le Xbox Game Pass offre aussi d'autres titres à tester, mais pour y avoir accès, il faut avoir un abonnement XGP Ultimate ou Core. Du 29 août au 2 septembre 2024, les abonnés ont eu le droit à Outbreak et Age of Water, deux titres à l'ambiance post-apocalyptique. Pour cette nouvelle édition des « Jours de Jeu Gratuit », le Xbox Game Pass parie plutôt sur votre appétence pour le sport avec deux jeux « gratuits » ce weekend issus de grosses licences.

Top Spin 2K25

Après une très longue absence, 2K Games a enfin fait revenir la licence de tennis avec Top Spin 2K25. Un retour extrêmement attendu qui a divisé les joueurs et la critique. La campagne en ligne, la technique décevante ou encore le mode Carrière en demi-teinte ont eu raison de certains. De notre côté, on a apprécié retrouver la série en étant conscient des lacunes. Si vous êtes indécis, Top Spin 2K25 est à essayer « gratuitement » dans le Xbox Game Pass via les Free Play Days jusqu'au lundi 9 septembre à 8h59 (heure française).

Madden 25

Pour diversifier son offre sportive, le Xbox Game Pass propose également Madden 25. Et là c'est une belle opportunité puisque le jeu de football américain de Tiburon et EA est sorti le 16 août dernier. C'est donc une énorme sortie du mois dans l'univers des jeux sportifs, et c'est inclus avec l'abonnement XGP Ultimate ou Core pour quelques jours. Un nouveau cru qui intègre des systèmes inédits de collision, d'équilibrage du porteur de ballon et des mouvements, ainsi qu'un mode Franchise repensé, entre autres choses. L'essai des « Jours de Jeu Gratuit » Xbox Game Pass est valable jusqu'au lundi 9 septembre à 8h59 (heure française).

