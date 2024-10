Les abonnés au Xbox Game Pass sont désormais habitués : chaque semaine, aux alentours du jeudi, Xbox propose plusieurs jeux jouables sans aucun frais supplémentaire et ce, pendant une durée limitée. Grâce aux Free Play Days, vous avez donc accès à plusieurs jeux totalement gratuits le temps d’un grand week-end. Une période suffisante pour s’essayer à de nouveaux titres que l’on n’aurait jamais approchés autrement. À noter qu'en plus, ces jeux sont disponibles dans leur entièreté, ce qui veut dire qu'ils sont jouables de A à Z et que vous pouvez même conserver votre progression en cas de passage en caisse.

Deux très bons jeux gratuits pour les abonnés Xbox Game Pass

Au menu de ces Free Play Days cette semaine, on retrouvera seulement deux jeux. On est loin de ce qui est proposé en règle générale, mais on ne va pas faire la fine bouche. Par chance, il s’agit là de deux jeux que l’on sait déjà très appréciés. Un coup d'œil rapide sur Steam, notamment, nous permet de constater que les deux ont de bons retours et globalement de bonnes notes.

La liste des jeux gratuits des Free Play Days de cette semaine :

The Land Beneath

Matchpoint Tennis Championship

Un roguelite addictif et hyper apprécié

Vous pouvez donc dès maintenant tenter l’aventure The Land Beneath Us, un roguelite avec sa direction artistique en pixel art qui fait mouche. Il propose un voyage au tour par tour particulièrement stratégique dans lequel chaque décision compte, que ce soit pour l’exploration ou les combats. Il faudra donc faire preuve de jugeote et savoir réagir aux moindres aléas. Outre ses graphismes réussis, le jeu est salué pour son gameplay à la fois rapidement accessible et particulièrement addictif, sans compter la courbe de difficulté évolutive au goût de « reviens-y ». The Land Beneath est jouable dès maintenant gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass, peu importe la formule.

Un jeu de tennis très réaliste

Le second jeu est quant à lui plutôt apprécié aussi dans son genre. Il s’agit de Matchpoint Tennis Championship qui, comme son nom l’indique, est un jeu de tennis. Véritable simulation, le jeu se décrit comme très réaliste, misant tout sur la tactique, le positionnement et la visée. Vous pouvez créer votre propre avatar, homme ou femme, pour tenter de percer dans le mode carrière en croisant des hyper stars du milieu, ou au contraire, chercher à vous frotter aux autres joueurs via le matchmaking. Vous pouvez dès maintenant tester tout ça gratuitement grâce aux Free Play Days réservés aux abonnés Xbox Game Pass.