Du 21 au 24 novembre 2024, les abonnés Xbox Game Pass peuvent profiter gratuitement de plusieurs jeux dans le cadre des Free Play Days. Cette semaine, 4 titres sont à l'honneur. Les jeux sont accessibles via l'onglet Free Play Days sur votre console Xbox. Profitez de ce week-end prolongé pour découvrir ces nouveautés sans frais supplémentaires.

Les jeux gratuits du Free Play Days de la semaine pour les abonnés Xbox Game Pass

Le premier d'entre eux est F1 24. Ce dernier opus de la franchise vous offre l’opportunité de vivre l’expérience palpitante de la Formule 1. Avec des graphismes améliorés, des mécaniques de jeu affinées et des circuits emblématiques, ce jeu est un incontournable pour les fans de sports mécaniques.

Le second jeu du Xbox Game Pass est Dragon Ball Xenoverse 2. Ce jeu d’action-RPG vous permet de revisiter les moments clés de la saga tout en créant votre propre héros. Explorez Conton City, améliorez vos compétences, et affrontez des ennemis mythiques comme Freezer, Cell ou Majin Buu. Avec son mode multijoueur et ses nombreuses quêtes, Dragon Ball Xenoverse 2 garantit des heures de fun pour les fans d’anime et d’action.

Tous les jeux gratuits du 21 au 24 novembre pour les abonnés Xbox Game Pass

F1 24

Dragon Ball Xenoverse 2

NHL 25

Warriors Orochi 4

Le troisième jeu est NHL 25 qui offre une expérience réaliste et immersive sur la glace. Avec des contrôles fluides, des graphismes de nouvelle génération, et des modes de jeu variés, ce titre est parfait pour les fans de sports. Que vous souhaitiez jouer en solo ou en multijoueur, ce week-end est l’occasion rêvée de marquer des buts et de tester vos compétences dans la LNH. Un sport tout de même assez méconnu par chez nous.

Enfin, pour finir, on retrouve aussi Warriors Orochi 4. Ce jeu de type muso réunit des héros des franchises Dynasty Warriors et Samurai Warriors dans une aventure épique contre des armées gigantesques. Avec un casting impressionnant de plus de 170 personnages jouables et des pouvoirs divins spectaculaires, ce titre garantit des combats intenses et un gameplay assez addictif.

Source : Xbox