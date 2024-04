Nous parlons bien sûr des traditionnels « Free Play Days ». Grâce à ce dispositif, les abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core peuvent pendant quelques jours essayer plusieurs jeux gratuitement. Dès maintenant et jusqu'à lundi ou mardi selon les jeux, il y a du très beau monde ! On vous détaille tout cela.

Trois jeux gratuits sur le Xbox Game Pass, dont deux licences légendaires

Si vous aimez jouer à plusieurs, les jeux gratuits du week-end sur le Xbox Game Pass devraient vous plaire. Entrons directement dans le vif du sujet avec notamment Call of Duty Modern Warfare 3. À noter justement que seulement les modes multijoueur et zombies seront disponibles gratuitement. Vous pourrez donc affronter ou coopérer avec d'autres joueurs sans bourse délier sur le dernier opus de la franchise phase d'Activision. Cette offre est disponible dès maintenant et jusqu'au lundi 8 avril à 07h59.

Un autre jeu est actuellement disponible gratuitement sur le Xbox Game Pass jusqu'au 8 avril : LEGO 2K Drive. Si vous aimez la série Forza Horizon et les LEGO, alors ne manquez pas l'occasion de tester ce jeu sans surcoût ! Vous pourrez en effet explorer un monde connecté dans des véhicules à construire brique par brique. De nombreuses activités pourront vous occuper, avec ou contre d'autres pilotes constructeurs en herbe.

Le troisième jeu gratuit sur le Xbox Game Pass est la proposition multijoueur ultime, puisqu'il s'agit d'un MMO. Et par n'importe lequel avec ça : The Elder Scrolls Online ! Compte tenu de son échelle proprement massive, le titre de ZeniMax Online Studios bénéficie toutefois d'un traitement un peu particulier.

Voici les trois premiers jeux inaugurant les Free Play Days d'Avril sur le Xbox Game Pass. © Microsoft

Plus de temps pour jouer gratuitement à TESO

Le MMO dans l'univers légendaire de The Elder Scrolls est en effet gratuit jusqu'au mardi 9 avril à 16 heures. Cela devrait vous laisser pas mal de temps pour explorer le gigantesque monde de Tamriel, et éventuellement faire de belles rencontres sur le chemin. Si vous avez adoré Skyrim ou Oblivion, le MMO tiré de cet univers devrait en tout cas vous ravir !

Pour rappel, il est obligatoire pour tester gratuitement ces jeux d'être abonné au Game Pass ou à sa formule Core. Pour les installer, c'est sur Xbox.com que vous les trouverez. Le site va vérifier que votre souscription est bien active, et vous pourrez les télécharger sans surcoût. Si l'expérience vous a convaincu après ces quelques jours d'essai, il sera possible de les acheter à un prix réduit pendant une durée limitée. Ces trois gros titres inaugurant les Free Play Days d'avril n'attendent donc plus que vous !