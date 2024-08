Entre le Xbox Game Pass, Steam et le Nintendo Switch Online qui se fendent chacun de leurs propres offres de jeux gratuits, il y aura en tout de quoi s'occuper ce week-end. Voici en tout cas ce que le service de Microsoft propose en ce sens pour ses bien connus Xbox Free Play Days.

Trois solides jeux « gratuits » à tester ce week-end sur le Xbox Game Pass

En attendant les sorties du Xbox Game Pass à venir en août, ses utilisateurs peuvent donc tester trois jeux gratuitement ce week-end, avec chacun un genre et style radicalement différent. Le premier devrait plaire aux fans de catch, même si Steam propose de jouer au titre le plus récent dans sa catégorie. Dans le cadre des Xbox Free Play Days, WWE 2K23, sorti donc l'année dernière et développé par Visual Concepts et édité par 2K Games, entre sur le ring. Par rapport à l'opus de 2022, celui-ci propose cela dit des fonctionnalités étendues, des graphismes encore plus réalistes, et cette inénarrable expérience WWE dont de nombreux spectateurs sont friands, avec cette fois la possibilité d'en être les acteurs, grâce en l'occurrence au Xbox Game Pass.

Le jeu gratuit suivant proposé par le Xbox Game Pass ce week-end nous fait sortir du ring pour se balader dans la nature avec Way of the Hunter, développé par Nine Rocks Games, édité par THQ Nordic et sorti en 2022. Ce titre nous place à la tête d'un gîte de chasse, dans un magnifique cadre faisant la part belle à la nature sauvage. Il nous appartiendra donc de l'explorer et de chasser sa faune en solo ou entre amis, afin d'obtenir de meilleurs équipements pour s'attaquer à des proies toujours plus intéressantes.

Un peu d'animation pour ce week-end

On termine ce tour d'horizon des jeux gratuits sur le Xbox Game Pass avec un autre changement total d'ambiance. Place cette fois à Sword Art Online: Fatal Bullet, développé par DIMPS et édité par Bandai Namco en 2018. Nous y incarnons un avatar à créer de toute pièce dans l'univers de Gun Gale Online. L'aventure se déroule dans un monde désolé, le tout dans l'ambiance RPG à la troisième personne bien connue de la licence. Qui dit Online dit également possibilité de jouer avec et contre d'autres joueurs.

Voici les trois jeux proposés dans le cadre des premiers Xbox Free Play Days du Game Pass du mois d'août. © Microsoft

Source : Xbox.com