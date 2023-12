Les membres du Xbox Game Pass profitent d'une large bibliothèque régulièrement enrichie.

Et en plus des nouveautés qui arrivent fréquemment dans le catalogue, Microsoft organise aussi des essais gratuits pendant le week-end. Il s'agit en fait d'avoir accès à des jeux à travers ce que le géant nomme les Free Play Days. C'est comme le Port-Salut, c'est marqué dessus.

Un week-end gratuit très chargé pour le Xbox Game Pass

Cette semaine, ils peuvent s'essayer gratuitement à quatres pépites durant le week-end. Comme toujours, l'avantage majeur est l'accès aux versions complètes des jeux pendant ces essais, permettant théoriquement de les terminer en quelques jours. À la différence qu'ici, il y a quand même beaucoup de titres multijoueur. Le première d'entre eux est d'ailleurs une pépite d'Ubisoft : Rainbow Six Siege.

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege est un jeu vidéo de tir tactique développé par Ubisoft. Sorti en 2015, il se distingue par son fort accent sur la coopération et la stratégie. Le jeu se concentre sur des affrontements entre deux équipes : les attaquants et les défenseurs. Chaque joueur incarne un opérateur possédant des compétences et équipements uniques, contribuant à la diversité des stratégies.

Le gameplay de Rainbow Six Siege est notable pour ses environnements destructibles, permettant aux joueurs de briser des murs, des planchers, et d'autres éléments pour créer de nouvelles lignes de vue ou chemins. La communication et la planification d'équipe sont cruciales, les joueurs devant élaborer des stratégies pour atteindre des objectifs comme sauver des otages ou désamorcer des bombes. Bref, c'est du FPS tactique comme aime.

Dead By Daylight : les tueurs sur le Xbox Game Pass

Changement d'ambiance. Dead by Daylight est un jeu vidéo de type horreur de survie asymétrique développé par Behaviour Interactive. Sorti en 2016, il se joue en multijoueur où un joueur incarne un tueur et les quatre autres jouent des survivants tentant d'échapper au tueur. Le jeu se déroule dans divers environnements clos, souvent sombres et lugubres. Les survivants doivent réparer des générateurs pour ouvrir les portes de sortie et s'échapper, tout en évitant d'être capturés et sacrifiés par le tueur. Chaque tueur possède des compétences uniques, rendant chaque partie différente.

Hell Let Loose

Hell Let Loose est un jeu vidéo de tir à la première personne axé sur la simulation de guerre et le réalisme, développé par Black Matter. Sorti en 2021, le jeu se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et met l'accent sur des batailles à grande échelle et une stratégie militaire approfondie. Le jeu se distingue par ses vastes cartes basées sur de véritables champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, proposant des combats impliquant jusqu'à 100 joueurs répartis en deux équipes : les Alliés et l'Axe.

Chaque joueur peut choisir parmi plusieurs rôles, tels que l'infanterie, la reconnaissance, ou le soutien, chacun avec des tâches et des équipements spécifiques. Le jeu propose également un système de commandement hiérarchique, où certains joueurs prennent des rôles de commandement, dirigeant les troupes et prenant des décisions stratégiques qui peuvent affecter l'issue de la bataille. Un beau FPS tactique sur le Xbox Game Pass.

DRIFTCE

Le dernier jeu du week-end pour le Xbox Game Pass est DRIFTCE. Soit un titre de simulation de drift développé par ECC Games et publié par 505 Games. Les joueurs peuvent personnaliser et améliorer leurs voitures dans leur garage avant de participer à des défis de drift​​​​. On vous l'accorde, c'est un genre très particulier. Qui ne le classe d'ailleurs pas techniquement dans le jeu de course mais vraiment dans celui de la simulation. Tout un programme.