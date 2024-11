Tous les weekends, le même refrain. C’est une initiative qui perdure depuis des années maintenant. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate, Core et Standard peuvent découvrir une poignée de nouveaux jeux sans aucune concession pendant une période donnée. Et Microsoft a mis les petits plats dans les grands pour celles et ceux qui voudraient continuer à se mettre dans l’ambiance d’Halloween.

Cinq jeux à découvrir gratuitement avec le Xbox Game Pass

Avis aux joueuses et joueurs Xbox Series, cinq nouveaux jeux gratuits sont disponibles ce weekend. Avec les Free Play Days, Microsoft propose toutes les fins de semaine de tester un duo, trio ou quatuor de productions dans leur intégralité et sans aucune restriction en termes de contenus ou de temps de jeu. Jusqu’au lundi 4 novembre à 07h59, heure française, tous les membres Xbox Game Pass Core, à l’exception de ceux ayant opté pour la formule console, pourront donc découvrir cinq nouveaux jeux divers et variés. On rappelle que pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur la page de chaque titre qui vous intéresse depuis votre console ou PC pour les télécharger.

Liste des jeux Free Play Days de la semaine

Killer Klowns From Outer Space: The Game : jeu multi asymétrique inspiré du film qui a marqué une génération dans les années 80. Dans la peau de clowns tueurs ou de pauvres humains chassés, vous devrez coopérer et utiliser vos méninges pour récolter les terriens ou au contraire les sauver de l'invasion alien.

: jeu multi asymétrique inspiré du film qui a marqué une génération dans les années 80. Dans la peau de clowns tueurs ou de pauvres humains chassés, vous devrez coopérer et utiliser vos méninges pour récolter les terriens ou au contraire les sauver de l'invasion alien. Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition : vous reprendrez bien une petite adaptation culte de votre enfance avec ce cru du Xbox Game Pass ? Il s’agit là encore d’un jeu multi asymétrique, mais de cache-cache cette fois. Dans des parties en 4 contre 1, les joueurs incarneront soit un fantôme, soit une équipe de quatre chasseurs qui devront mettre la main dessus.

: vous reprendrez bien une petite adaptation culte de votre enfance avec ce cru du Xbox Game Pass ? Il s’agit là encore d’un jeu multi asymétrique, mais de cache-cache cette fois. Dans des parties en 4 contre 1, les joueurs incarneront soit un fantôme, soit une équipe de quatre chasseurs qui devront mettre la main dessus. Predator: Hunting Grounds : on va commencer sérieusement à se répéter. Pas de surprise, il s’agit là encore d’un jeu multi asymétrique inspiré de l’univers emblématique, mais orienté FPS cette fois. En tant que membre du commando, vous devrez venir à bout de diverses missions en prenant garde à ne pas vous faire poursuivre par le Predator. À l’inverse, dans la peau de la créature, il faudra massacrer ces vils humains.

: on va commencer sérieusement à se répéter. Pas de surprise, il s’agit là encore d’un jeu multi asymétrique inspiré de l’univers emblématique, mais orienté FPS cette fois. En tant que membre du commando, vous devrez venir à bout de diverses missions en prenant garde à ne pas vous faire poursuivre par le Predator. À l’inverse, dans la peau de la créature, il faudra massacrer ces vils humains. The Texas Chain Saw Massacre : promis, c’est le dernier de ces Xbox Game Pass Free Play Days. Dans ce jeu multi lui aussi asymétrique, vous incarnez soit des membres de la famille la plus ravagée du Texas, soit de pauvres malheureux qui tentent de leur échapper.

: promis, c’est le dernier de ces Xbox Game Pass Free Play Days. Dans ce jeu multi lui aussi asymétrique, vous incarnez soit des membres de la famille la plus ravagée du Texas, soit de pauvres malheureux qui tentent de leur échapper. Tom Clancy’s The Division 2 : à l’occasion du lancement de la saison 2 de l’Année 6, Ubisoft laisse l’ensemble des joueurs (re)découvrir son jeu multijoueur à succès. Parfait pour découvrir les nouveautés et changements tout fraîchement instaurés.

Liste des jeux du Xbox Free Play Days ©Microsoft

Source: Xbox Wire