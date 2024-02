Le line-up complet des nouveautés Xbox Game Pass de février 2024 n'est pas connu à l'heure d'écrire ces lignes. Deux titres ont néanmoins été confirmés : le jeu indé Anuchard et une très grosse sortie du mois, Persona 3 Reload. Un remake excellent conçu dans le but de moderniser différents éléments de l'original, tout en respectant les forces de la version de 2008. Un ajout qui plaira à n'en pas douter aux fans de JRPG, mais Microsoft a quelques cadeaux en plus pour ses abonnés. Mais attention, ça ne va pas durer malheureusement....

Trois jeux gratuits sur le Xbox Game Pass (semaine 5)

Comme chaque semaine, Microsoft propose des jeux gratuits supplémentaires aux abonnés Xbox Game Pass. Des titres offerts dans le cadre de l'opération Free Play Days qui n'ont pas vocation à rester au catalogue. Ils sont en effet systématiquement jouables sans surcoût pour un court week-end, et c'est donc toujours le cas ici. Ainsi, il ne faut pas perdre de temps si vous voulez mettre la main sur One Piece Odyssey. Un JRPG, avec des combats au tour par tour, qui raconte une histoire originale sous la supervision d'Eiichiro Oda, le créateur du manga légendaire. Un titre où il faudra donc faire preuve d'un peu de stratégie, et qui servira peut-être d'échauffement à certains pour l'autre pièce maitresse des Xbox Free Play Days du 1er au 4 février 2024.

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, et XGP Core, pourront retrouver l'empereur des RTS avec Age of Empires 4. Un retour fracassant pour notre cher Camille, malgré un côté académique sans réelle prise de risque. Les avis sont aussi positifs sur Steam ou Metacritic et tout est dans le vert. Si vous êtes déjà client de la franchise et du genre, vous ne devriez pas être déçus ! La stratégie ne vous quittera pas non plus dans Gord, puisque c'est également un RTS, mais dans un univers dark fantasy. Deux salles, deux ambiances. À l'issue de ces essais pour les abonnés Xbox Game Pass, les jeux devront être payés plein pot, sauf pour One Piece Odyssey qui est actuellement en promo à 27,99€ sur la boutique en ligne de Microsoft.

Résumé des jeux XGP de janvier 2024

Si vous ne suivez pas l'actualité Xbox Game Pass de près, vous avez peut-être raté les dernières sorties, et ce serait dommage parce qu'il y a du beau monde. À la fois chez les indés avec Brotato, Figment ou le nouveau carton absolument dingue Palworld, et chez les plus gros poissons avec des gros AAA tels qu'Assassin's Creed Valhalla ou le remake de Resident Evil 2.