On l'a appris ce mercredi 10 juillet 2024, une augmentation des prix du Xbox Game Pass a été décidée par Microsoft. Les tarifs actualisés sont déjà en vigueur pour les nouveaux abonnés, mais pour les anciens, la firme de Redmond vous laisse un peu de répit. La hausse ne se répercutera que le 12 septembre 2024, donc vous avez encore un peu de temps pour reconduire ou non votre abonnement. Mais avant de prendre votre décision, vous allez peut-être avoir envie de mettre la main sur les sorties de ces dernières heures.

Quatre nouveaux jeux Xbox Game Pass de juillet 2024

Si l'on en croit l'insider Tom Henderson, le Xbox Game Pass de juillet 2024 pourrait dissimuler une très belle surprise aux abonnés. D'après ses sources, Microsoft devrait montrer les bienfaits du rachat d'Activision Blizzard en intégrant gratuitement un autre jeu récent de l'éditeur : Call of Duty Modern Warfare 3. Un ajout qui pourrait avoir lieu dans la seconde moitié du mois. Rien n'a encore été confirmé, donc plutôt que d'attendre, pourquoi ne pas profiter des softs qui sont accessibles ? Car il y a vraiment de quoi faire avec les sorties inédites du Xbox Game Pass du 9 & 11 juillet 2024. Voici tous les nouveaux jeux, dont des pépites, à découvrir.

The Case of the Golden Idol

The Case of the Golden Idol devrait assouvir la soif de celles et ceux qui ont le goût de l'investigation, mais dans un autre style qu'Élise Lucet. Il s'agit en effet d'un jeu de détective où l'on peut « réfléchir et enquêter librement » pour développer des théories afin de résoudre 12 morts singulières et macabres. Des morts qui, d'une manière ou d'une autre, sont toutes liées. À vous de reconstituer les scènes et de déduire ce qui a pu se passer. C'est disponible dès maintenant dans le Xbox Game Pass (cloud, console, PC), et c'est un gros carton sur Steam avec 97% d'évaluations positives sur 5 922 d'avis.

Neon White

Une autre pépite originale est arrivée dans le Xbox Game Pass de juillet 2024 : Neon White. C'est un mélange improbable entre un fast-FPS et un jeu de cartes. Vous incarnez White, un assassin redoutable, qui doit vaincre des tueurs de démons pour avoir le droit de rester au paradis. Et pour se battre, ce charmant personnage peut ramasser des « cartes d'Âme » pour attaquer ou les défausser, ce qui donne lieu à des coups spéciaux. Un jeu qui sort des sentiers battus avec un gameplay nerveux et addictif accessible dans le Xbox Game Pass (cloud, console, pc).

Tchia

On passe d'un style ultra nerveux, qui ne laisse pas respirer le joueur une seule seconde, à une invitation relaxante au voyage dans Tchia. Une lettre d'amour à la Nouvelle-Calédonie, d'où les développeurs sont originaires, et qui n'hésite pas à s'inspirer de Zelda Breath of the Wild, avec un côté Wild de Michel Ancel - oui, le soft qui n'est jamais sorti. À retrouver dans les nouveautés Xbox Game Pass de juillet 2024 (cloud, PC, Xbox Series X|S).

Cricket 24

On termine ces sorties Xbox Game Pass avec Cricket 24, dont le titre parle pour lui-même. « Cricket 24 est l'aboutissement d'une décennie de développement d'un jeu vidéo de cricket et présente des équipes issues des quatre coins du globe » indique l'éditeur Nacon. C'est, selon la société, le jeu de simulation de cricket le plus complet à ce jour. Si jamais vous êtes fans du sport, on ne juge pas, c'est à tester.