Une fois de plus, le Xbox Game Pass permet des « Jours de Jeux Gratuits ». Une occasion en or de vous plonger dans plein de genres différents et de passer du bon temps.

Ce week-end, les joueurs sont à la fête sur le Xbox Game Pass ! Grâce à l'initiative des Free Play Days, plusieurs jeux sont disponibles gratuitement. C'est l'occasion idéale de découvrir des titres divers et variés, sans débourser un centime. Que vous soyez fan de stratégie, d’action, de sport ou de coopération en cuisine, il y en a pour tous les goûts. Voici un aperçu des jeux offerts ce week-end.

De beaux jeux gratuits sur le Xbox Game Pass

Envie d'un plongeon dans l'histoire ? Avec Classified: France '44, vous êtes transporté en pleine Seconde Guerre mondiale. Ce jeu de stratégie au tour par tour vous place à la tête d'une escouade d'élite opérant dans la France occupée. Votre mission ? Planifier soigneusement vos actions pour mener à bien des opérations secrètes avant le célèbre Débarquement. L'ambiance est immersive, et chaque décision peut faire basculer la bataille. Un must pour les amateurs de tactique et d’histoire. Un beau choix historique au sein du Xbox Game Pass.

Action et sport de combat

Les fans de FPS tactiques ne peuvent pas passer à côté de Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Véritable pilier des jeux compétitifs en ligne, ce titre met l’accent sur le travail d’équipe et la stratégie. Chaque partie est une bataille entre les attaquants et les défenseurs, où chaque membre de l’équipe a un rôle crucial à jouer. Avec une communauté de millions de joueurs et des mises à jour régulières, c’est le moment parfait pour vous lancer et rejoindre l’action.

Le Xbox Game Pass ne s'arrête pas là. Vous êtes fan de sports de combat ? UFC 5 est est aussi disponible ! Ce jeu recrée avec précision les combats de MMA avec une jouabilité fluide. Que ce soit en mode carrière ou en match rapide, vous ressentirez surement toute l'intensité des combats dans l’octogone. C’est l’occasion de prendre les commandes de votre combattant favori et de vivre des moments épiques au cœur de l'action.

Un jeu hors norme

Enfin, si vous cherchez un jeu fun et léger à partager en famille ou entre amis, Overcooked! All You Can Eat est là pour vous. Ce jeu de cuisine coopératif est hilarant et chaotique à souhait. Vous devrez collaborer pour préparer des plats dans des cuisines de plus en plus farfelues. Cette version regroupe les deux premiers jeux de la série avec des graphismes améliorés et tout le contenu additionnel. Un vrai régal pour les amateurs de fun en multi.

