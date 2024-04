Avec le programme FreePlayDays, les abonnés Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core ont l'opportunité de découvrir gratuitement plusieurs jeux pour une durée limitée. Cette offre commence dès maintenant et se prolonge jusqu'à lundi selon les titres disponibles. C'est le moment parfait pour explorer une sélection variée de jeux. Voici tous les détails. Cette fois-ci, on reste presque dans le même genre.

Beaucoup de gestion pour les jeux gratuits du Xbox Game Pass

Si vous appréciez les jeux de gestion, vous serez ravi par la sélection de jeux gratuits disponibles ce week-end sur le Xbox Game Pass. On commence avec Railway Empire. Dans lequel vous plongez dans le rôle d'un magnat du rail à l'époque de l'expansion ferroviaire du 19e siècle en Amérique du Nord. Le jeu combine construction et gestion économique, où vous devez non seulement construire des voies ferrées, mais aussi gérer les horaires des trains, les services associés et le développement économique des villes avoisinantes.

Vous commencez avec peu de ressources et devez rivaliser contre d'autres entreprises ferroviaires, en utilisant diverses stratégies allant de l'espionnage industriel à l'achat hostile d'entreprises concurrentes. Le jeu propose plus de 40 locomotives différentes et environ 30 wagons, chacun avec ses propres avantages et inconvénients, adaptés à différents types de marchandises et de services. Railway Empire offre également un mode campagne, des scénarios et un mode bac à sable qui permettent de vivre des défis variés et de revivre des moments clés de l'histoire ferroviaire.

On reste dans la gestion ferroviaire avec...TramSim: Console Edition ! Toujours dans le Xbox Game Pass et l'essai gratuit. TramSim: Console Edition est un simulateur détaillé qui vous permet de prendre le contrôle d'un tramway dans une ville européenne moderne. Le jeu se concentre sur le réalisme et l'immersion, offrant une modélisation détaillée des trams, des environnements urbains et des interactions avec les passagers et les autres véhicules. En tant que conducteur, vous devez respecter les horaires, gérer l'ouverture et la fermeture des portes, surveiller les billets et garantir la sécurité des passagers. Le jeu offre plusieurs modèles de tramways à conduire, chacun avec son propre tableau de bord et ses commandes réalistes.

Encore de la gestion

Enfin, le dernier jeu du Xbox Game Pass est le célèbre Prison Architect. Prison Architect vous met au défi de construire et de gérer une prison à sécurité maximale. En tant que l'architecte et le directeur de la prison, vous êtes chargé de la construction des bâtiments de la prison. De l'installation des cellules, des installations de sécurité, et de l'aménagement des espaces communs. Comme les cantines ou les salles de sport. La gestion des besoins et du moral des prisonniers est cruciale pour maintenir l'ordre et la sécurité.

Vous devez également embaucher et gérer le personnel, y compris les gardiens, les cuisiniers et les médecins. Le jeu propose des modes de jeu variés, y compris un mode histoire qui offre des scénarios basés sur des histoires réelles de prisons. Et un mode sandbox qui vous permet de construire la prison de vos rêves ou de vos cauchemars, avec toutes les complications que cela implique.