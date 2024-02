Comme d'habitude, ce weekend, vous avez l'occasion de faire trois jeux gratuitement via l'offre des Xbox Free Play Days. Dans le lot, on retrouve notamment une licence bien connue.

Vous connaissez la musique, ce weekend, il va y avoir les Free Play Days. Avant de passer à la liste des titres disponibles, on va faire un rappel. C'est une offre qui permet aux abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core de profiter de plusieurs jeux, et ce, sans frais supplémentaires. Vous avez envie de les terminer ? C'est également faisable, mais il ne faut pas traîner. On va maintenant vous montrer ce qu'il y a au menu, et vous allez voir, les noms ne vous seront pas inconnus.

Le Xbox Game Pass continue de régaler

On commence avec le fameux jeu issu d'une célèbre franchise : Ghost Recon Breakpoint. Dans nos colonnes, on lui a attribué la note de 6/10, en faisant le constat qu'Ubisoft semblait avoir voulu faire un mélange entre The Division et Destiny. Le résultat n'est pas forcément à la hauteur des attentes, mais son mode multijoueur reste exaltant, tout comme la performance de l'acteur principal, Jon Bernthal. En bref, ça reste à tenter dans le cadre des Xbox Free Play Days, puisqu'on le rappelle, c'est totalement gratuit. Ça aide à se décider.

En vérité, le prochain sur la liste est aussi connu de tous, mais pas dans la sphère vidéoludique. Il s'agit de Texas Chain Saw Massacre ou Massacre à la Tronçonneuse. Le film original de 1974 a été adapté librement en un jeu d'horreur asymétrique. On retrouve les survivants, qui doivent trouver le moyen de fuir la demeure de la Famille, les antagonistes. Après avoir choisi votre camp, vous êtes lancé dans le vif de l'action, et il faut l'avouer, c'est plutôt plaisant. Alors lui, les animations laissent peut-être à désirer, à l'image du level design, mais on vous conseille tout de même de le faire via le Xbox Game Pass.

Le dernier jeu accessible grâce aux Free Play Days, c'est l'édition Console de Catan. Bon, pour le coup, il est possible qu'il soit le moins attrayant du lot. Disons qu'il n'a pas une excellente réputation, en particulier sur PC à cause de bugs divers et variés. Il suffit de regarder sa moyenne sur Steam pour s'en rendre compte. Elle affiche « Moyen » pour un total de 13 508 évaluations (à l'heure d'écrire ces lignes). On va dire que ça pique un peu. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de découvrir ce jeu de société assez spécial, seul ou à plusieurs, c'est le moment parfait grâce au Xbox Game Pass.

Il va falloir faire vite

On vous rappelle que cette offre des Free Play Days est limitée dans le temps. Vous pourrez en profiter dès aujourd'hui, mais ça ne va pas durer longtemps. N'oubliez pas que c'est uniquement le temps d'un weekend. Ceci dit, pas besoin de s'inquiéter, puisqu'il y aura une nouvelle fournée la semaine prochaine. Par contre, si vous voyez un jeu qui vous fait de l'œil, on vous invite à ne pas vous tourner les pouces. Après le dimanche 25 février, ce ne sera plus accessible. Après, il est toujours possible de se retrancher sur les jeux disponibles en ce mois de février 2024 sur le Xbox Game Pass.