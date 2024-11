Abonnés au Xbox Game Pass, attention ! Le service a annoncé la suppression de plusieurs jeux à compter du 15 novembre 2024. À cette date, il ne sera plus possible de jouer à Like a Dragon: Ishin, Like a Dragon Gaiden: The Man, Persona 5 Tactica, Somerville, Dicey Dungeons, Goat Simulator (PC Windows) et Dungeons 4. Le temps est également compté pour les nouveaux titres des Free Play Days. Une opération qui a lieu tous les week-ends, sans exception, qui permet de découvrir encore plus de choses sans surcoût.

Quatre jeux à essayer gratuitement sur le Xbox Game Pass

Les premiers jeux Xbox Game Pass de novembre 2024 ont été dévoilés officiellement. Et ça a commencé fort avec la mythique licence StarCraft. Cette semaine, on a également assisté au retour d'une série d'action culte avec la sortie de Metal Slug Tactics, qui est disponible dans le service de Microsoft. Pour les amateurs d'expériences uniques et décalées, il y a aussi le comeback de Goat Simulator dans une édition remasterisée. Comme vous le savez, le week-end, la firme de Redmond organise également les Free Play Days pour tester gratuitement d'autres jeux, sous réserve d'avoir un abonnement au Xbox Game Pass. Voici le détail des « Jours de Jeu Gratuit » du 7 au 11 novembre 2024.

Liste des jeux Free Play Days de la semaine

Les Free Play Days du Xbox Game Pass donnent accès à des versions complètes de jeu, mais pour une durée limitée donc et voici la sélection en cours que vous pouvez télécharger sur consoles et PC.

Astroneer : si vous avez toujours rêvé d'être un astronaute, Astroneer est fait pour vous. Dans ce jeu indépendant de System Era Softworks, vous allez pouvoir explorer les frontières de l'espace, creuser, récolter façonner, construire et colorer des terres inconnues pour établir des bases. Tout cela dans le but d'y vivre et de surtout survivre. Une pépite indé qui a plus de 92% d'avis positifs sur Steam pour 103 917 évaluations.

Eiyuden Chronicle Rising : un action-RPG tout aussi apprécié qui se déroule dans le monde d'Eiyuden Chronicle. Si vous ne connaissez pas, vous tomberez peut-être immédiatement sous le charme des visuels très léchés

Train Sim World 5 : pour comprendre le défi représenté par le pilotage de trains, le Xbox Game Pass vous laisse tester Train Sim World 5. Une référence dans le genre de la simulation ferroviaire, qui vous permet de voyager jusqu'à Londres, Los Angeles ou Frankfurt. Tchou, tchou !! Tchou, tchou !

Across the Obelisk : c'est peut-être le moins connu de cette liste de jeux gratuits du week-end sur le Xbox Game Pass, mais Across the Obelisk a son public. Il s'agit d'un deckbuilder roguelite jouable en solo ou en co-op en ligne jusqu'à 4 joueurs. « Créez des decks extrêmement puissants et menez votre groupe dans une quête passionnante pour sauver un royaume dans la tourmente ».

