Comme chaque fin de semaine, le Xbox Game Pass dévoile les nouveaux jeux gratuits pour le weekend. Attendez-vous à un titre loufoque et à des choses plus traditionnelles.

Les derniers jeux du Xbox Game Pass d'avril 2024 ont été dévoilés par Microsoft et il y a des immanquables comme le roguelike français Have a Nice Death, ou encore Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Et celui-ci se fait plutôt remarquer puisqu'il s'agit d'une sortie day one. Si vous aimez le style, ça va être l'un des titres à essayer de cette année. En bonus de ces jeux qui arrivent jusqu'au 30 avril, Xbox a présenté les nouveaux jeux gratuits offerts pour quelques jours seulement. L'un des softs choisis a peut-être un lien avec Eiyuden Chronicle...

Les trois nouveaux jeux gratuits Xbox Game Pass

On ne sait pas si Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sera une pépite, mais le précédent jeu, Eiyuden Chronicle: Rising jouit d'une assez bonne réputation sur Steam. Et faire les choses dans l'ordre, Microsoft a annoncé la disponibilité immédiate d'Eiyuden Chronicle: Rising dans le Xbox Game Pass. C'est l'un des jeux offerts pour les Free Play Days. Une initiative qui permet de jouer à des titres, dans leur version complète, durant trois jours. Après l'expiration de cette offre, les softs sont en revanche bloqués jusqu'à ce que vous décidiez éventuellement de les acquérir. Pour la séléction du 18 au 21 avril 2024, le XGP propose de l'action-RPG, de la gestion et de la stratégie et un jeu improbable où vous perdrez peut-être la mémoire constamment.

Eiyuden Chronicle Rising

Eiyuden Chronicle Rising qui était déjà dans le Xbox Game Pass a rejoint les « Jours de Jeu gratuit ». C'est quoi ? Un RPG développé par NatsumeAtari et édité par 505 Games qui préfère assumer son pendant action, en mettant de côté les combats au tour par tour classiques. Mais les affrontements ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Eiyuden Chronicle Rising propose également de bâtir sa ville. Vous pourrez incarner différentes personnages et en apprendre plus sur le passé de ces derniers.

Dungeons 3

Dungeons 3, qui est aussi jouable dans le Xbox Game Pass pour quelques heures, fait plutôt dans la réflexion. Il s'agit en effet d'un jeu de gestion et de stratégie qui ne mise pas que sur des combats directs. Quand vous êtes en souterrain, vous allez être invités à élaborer des pièges ou autres forces de défense, et quand vous êtes à l'extérieur, le titre basculera en mode RTS. Et à partir de là, ce sera plus mouvementé. Si les avis Steam sont positifs, on n'avait pas été totalement séduit de notre côté. La faute à l'humour, au segment RTS ou à la répétitivité. Mais on rappelle qu'il est inclus dans le Xbox Game Pass jusqu'à dimanche, donc à de vous voir.

I Am Fish

Enfin l'ultime « cadeau » de ces nouveaux « Jours de Jeu gratuit » Xbox Game Pass n'est autre qu'I Am Fish. Une production indé d'aventure où le joueur se retrouvent à contrôler des poissons en dehors de leur habitat naturel. Le Poisson rouge est idéal pour nager; le Poisson-globe peut se gonfler comme une balle et rouler; le Piranha est un dangereux prédateur aux dents acérées; et le Poisson volant a la capacité de planer. Il faut éviter à tout prix de mourir écraser sous les roues d'un véhicule et faire en sorte que tout ce petit monde se retrouve sain et sauf.