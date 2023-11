Le Xbox Game Pass continue son petit bonhomme de chemin. Le mois avait commencé sur une très bonne note avec l’arrivée de quelques nouvelles sorties attendues, dont certaines se sont avérées plus que qualitatives. Jusant de Don’t Nod, Football Manager 2024 ou encore Thirsty Suitors, le Scott Pilgrim indien au féminin. Une première salve satisfaisante également portée par Wild Hearts et Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name. Est-ce que les derniers jeux du mois sont tout aussi qualitatifs ? Microsoft vient d’annoncer les dernier jeux Xbox Game Pass de novembre 2023.

Les derniers jeux Xbox Game Pass de novembre 2023

La fin de mois risque de laisser un petit goût amer aux abonnés. Non pas que la seconde vague d’ajouts n’est pas qualitative loin de là, mais moins quantitative. En comptant Spirittea disponible depuis hier, ce ne sont que cinq nouveaux jeux qui viendront occuper les joueurs dans les prochaines semaines. Au rayon des sorties, on retrouve le tactical-RPG particulièrement attendu des fans : Persona 5 Tactica, qui permettra aux joueurs de retrouver Joker et sa clique le temps d'une nouvelle aventure. La petite surprise en revanche, c'est l’arrivée sur consoles du jeu de stratégie Dune Spice Wars. Le concurrent de Civilization se faisait attendre sur Xbox Series, il sera finalement prévu pour ce 28 novembre avec une disponibilité dès sa sortie sur le XGP.

Voici sans plus attendre les derniers jeux Xbox Game Pass de novembre 2023 :

Spirittea (Cloud & Xbox Series X|S) – disponible

Coral Island (Cloud & Xbox Series X|S) – disponible

Persona 5 Tactica (Cloud, Console, & PC) – 17 novembre

Dune: Spice Wars (Cloud & Console) – 28 novembre

Rollerdrome (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 28 novembre

Les sorties XGP de novembre

Pour ne pas changer, ces nouvelles arrivées s’accompagnent de sorties, plus nombreuses. A compter du 30 novembre, ce sont 7 jeux qui quitteront le service. On retrouve dans le lot plusieurs épisodes de la franchise Battlefield, mais aussi l’excellent RPG Eastward, à essayer de toute urgence, si ce n’est pas déjà fait. Voici les derniers départs du Xbox Game Pass de novembre 2023 :