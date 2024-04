Alors que les nouveaux jeux PS Plus Extra & Premium d'avril 2024 sont arrivés, il est temps pour Microsoft de rafraichir son service maison. Un abonnement accessible sur Xbox Series X|S, PC et même sur mobiles via l'application Xbox Game Pass. D'un mois à l'autre, l'ensemble des abonnés a accès un nombre de titres qui fluctue. Et généralement, la firme de Redmond aime bien maintenir le suspens en les dévoilant par vagues. Après les beaux ajouts de début avril, voici la liste des futurs jeux disponibles avec le XGP Ultimate pour terminer le mois en beauté.

Les ultimes jeux Xbox Game Pass d'avril 2024 annoncés

Durant quelques jours encore, des avantages gratuits Xbox Game Pass sont offerts aux abonnés. Cela inclut des bonus cosmétiques pour la saison 7 « Point de rupture » de Battlefield 2042, de progression dans Fallout 76 avec un kit de survie spécial qui comprend un objet en lien avec la série Prime Video, ou encore un accès de 30 jours à FF14. Et tout cela vient bien entendu en complément des jeux mensuels. Ce mois-ci, la pêche a été plutôt bonne avec titres variés. Dès les premiers jours d'avril, le Xbox Game Pass a ajouté F1 23, Superhot Mind Control Delete ou encore LEGO 2K Drive. La semaine dernière, les abonnés ont eu le droit à la visite de Lara Croft avec l'intégration de Shadow of the Tomb Raider. Le dernier épisode de la licence culte qui se la joue survie dans la jungle.

Pour la deuxième moitié du mois, le Xbox Game Pass d'avril 2024 réserve du lourd à ses abonnés avec des sorties day one. Le très attendu J-RPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sera jouable dès son lancement, sans surcoût, si vous avez un abonnement en cours. Peut-être une future pépite qui sera à découvrir sur consoles, PC et à l'extérieur grâce au cloud gaming. Manor Lords, qui est tout simplement LE jeu le plus attendu sur Steam, rejoint aussi le service à sa sortie. Enfin, et c'est une belle surprise, il y a également le rogue-like français Have A Nice Death.

Orcs Must Die! 3 (Cloud, Console, PC) - 17 avril

EA Sports NHL 24 (Console via EA Play) - 18 avril

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console et PC) - 23 avril sortie day one

Another Crab's Treasure (Cloud, Console et PC) - 25 avril

Manor Lords (Game Preview, PC ) - 26 avril

Have A Nice Death (Cloud, Console et PC) - 30 avril

Crédits : Xbox Wire.

Les sorties d'avril 2024

Comme d'habitude, les entrées s'accompagnent de sorties. Après les premiers départs du 16 avril, Microsoft annonce l'indisponibilité prochaine des jeux Xbox Game Pass suivants :

7 Days to Die (Cloud, Console et PC)

Besiege (Cloud, Console et PC)

EA Sports NHL 22 (Console)

Loot River (Cloud, Console et PC)

Pikuniku (Cloud, Console et PC)

Ravenlok (Cloud, Console et PC)

À quand leur retrait ? Vous pourrez faire une croix dessus dès le 30 avril 2024. Si toutefois vous êtes intéressés par un ou plusieurs d'entre eux, une promotion jusqu'à -20% s'applique actuellement.

De nouveaux jeux pour les abonnés Xbox Game Pass Core

Les derniers jeux Xbox Game Pass d'avril 2024 sont à destination des abonnés XGP Ultimate. Mais si vous êtes sur l'abonnement le moins cher, le Xbox Game Pass qui offre une sélection de titres qui n'évolue pas chaque mois, il y a du nouveau. Dès le 23 avril, vous pourrez goûter aux joies du slow motion avec la suite de Superhot, froisser de la tôle avec Wreckfest et vous prendre pour un explorateur / mineur avec Deep Rock Galactic.

Deep Rock Galactic

Superhot Mind Control Delete

Wreckfest