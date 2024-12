Après l’arrivée du trio du PS Plus, place à la liste de l'ensemble des ajouts du Xbox Game Pass de décembre 2024. Entre sorties importantes et classiques, voici le programme.

Le mois de décembre ne sera clairement pas le plus calme de ces dernières années. Il sera en outre marqué par l’arrivée du hero shooter Marvel Rivals, du retour de Legacy of Kain et Path of Exile, mais surtout par la sortie d’Indiana Jones et le Cercle Ancien. Naturellement la proposition audacieuse MachineGames sera disponible dès son lancement pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC. Microsoft va-t-il tout de même sortir le grand jeu pour les fêtes de fin d’année avec des titres qui ont déjà fait leurs preuves ? Fin du suspense, l’annonce des jeux de décembre est tombée.

Les jeux Xbox Game Pass de décembre 2024

Ça y est, les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Alors que l’Epic Games Store devrait encore ressortir sa hotte remplie de jeux gratuits PC, Microsoft entend bien gâter lui aussi ses abonnés. D’un côté avec la sortie majeure du mois qu’est Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui sera disponible pour une partie des abonnés dès ce 9 décembre 2024. On rappelle en effet que Microsoft a changé ces offres il y a quelques mois et que désormais les sorties day one ne sont réservées qu’à celles et ceux ayant souscrit aux formules PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate. Ca a également été annoncé à la surprise générale cette nuit, la firme de Redmond continue d’agrémenter le catalogue avec les titres d’Activision-Blizzard. Le commun des mortels pourra donc prendre part aux courses endiablées de Crash Team Racing Nitro-Fueled dès ce 4 décembre 2024.

La liste complète des nouveautés qui arrivent dans les jours à venir pour les abonnés est désormais connue, tout comme celle de ceux qui quittent le service prochainement. Voici le programme du Xbox Game Pass de décembre 2024 :

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Console) – 4 décembre

(Console) – 4 décembre Forza Motorsport (Xbox Series X|S) – 4 décembre

(Xbox Series X|S) – 4 décembre Hauntii (Console) – 4 décembre

(Console) – 4 décembre Humanity (Console) – 4 décembre

(Console) – 4 décembre E A Sports WRC (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) EA Play – 5 décembre (PC & Game Pass Ultimate seulement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) EA Play – 5 décembre (PC & Game Pass Ultimate seulement) Overthrown (Game Preview) (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 5 décembre (PC & Game Pass Ultimate seulement)

(Game Preview) (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 5 décembre (PC & Game Pass Ultimate seulement) Indiana Jones and the Great Circle (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 9 décembre (PC & Game Pass Ultimate seulement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 9 décembre (PC & Game Pass Ultimate seulement) Wildfrost (Cloud, Console, & PC) – 10 décembre (PC & Game Pass Ultimate seulement)

(Cloud, Console, & PC) – 10 décembre (PC & Game Pass Ultimate seulement) Carrion (Cloud, Console, & PC) – 2 janvier

(Cloud, Console, & PC) – 2 janvier Road 96 (Cloud, Console, & PC) – 7 janvier

Les jeux Xbox Game Pass de décembre 2024 ©Microsoft

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass Core

Une fois n'est pas coutume, Microsoft agrandi également le catalogue du Game Pass Core. Les abonnés auront en outre accès dès ce 4 décembre 2024 à :

Crash Team Racing: Nitro-Fueled,

DayZ

Goat Simulator.

Les jeux qui quittent le XGP

Vous connaissez la chanson par coeur désormais. Ces nouvelles arrivées s’accompagneront de sorties. Ce sont au total 13 jeux qui quitteront le Xbox Game Pass ce 15 et 31 décembre 2024, avec notamment deux licences adorées comme Tomb Raider ou encore Forza Horizon.

Jeux qui quittent le XGP le 15 décembre

Rise of the Tomb Raider

Rainbow Billy: The Curse of Leviathan

The Quarry

Forza Horizon 4

Amnesia: The Bunker

Tin Hearts

Forager

Jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 31 décembre

BlazBlue: Cross Tag Battle

Close to the Sun

Humankind

Lego 2K Drive

McPixel 3

Party Animals

