Le mois de décembre s’annonce des plus calmes. Il sera avant tout marqué par la sortie d’Avatar Frontiers of Pandora sur PS5 et Xbox Series, et puisqu’Ubisoft mise énormément sur cette sortie, pas question de la proposer dès son lancement sur le Xbox Game Pass. Le programme du mois prochain n’a pas été encore dévoilé, mais s’il ne s’appuiera pas sur des disponibilités day one, cela ne veut pas pour autant dire que Microsoft ne sortira pas le grand jeu pour les fêtes de fin d’année. Si l’annonce est attendue pour la semaine prochaine, les jeux Xbox Game Pass de décembre 2023 ont été dévoilés à l’avance.

Les jeux Xbox Game Pass de décembre ont leaké

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Alors qu’Epic Games Store devrait ressortir sa hotte remplie de jeux gratuits, Microsoft, lui, compte bien gâter aussi ses abonnés. Deux jeux ont rejoint le catalogue du Xbox Game Pass plus tôt dans la journée, mais l’éditeur tarde à annoncer le programme du mois prochain. C’était sans compter sur un nouveau leak, toujours signé par notre datamineur national BillBil-Kun. Sans être en mesure de dévoiler les dates de disponibilité de chaque ajout des prochaines semaines, il a révélé la liste des nouveautés qui arrivent dans les jours à venir pour les abonnés. Alors quel sera le programme du Xbox Game Pass de décembre 2023 ? Voici un avant-goût :

Remnant II (Cloud, Console et PC) : Déjà disponible

Remnant: From The Ashes (Cloud, Console et PC) : Déjà disponible

SteamWorld Build (Cloud, Console et PC) : Disponible Day One dès le 1er décembre

Far Cry 6 (Cloud, Console et PC)

World War Z: Aftermath (Cloud, Console et PC)

Goat Simulator 3 (Cloud, Console et PC)

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC)

Against the Storm (PC)

Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, Console et PC)

Tin Hearts (Cloud, Console et PC)

While the Iron’s Hot (Cloud, Console et PC)

Spirit of the North: Enhanced Edition (Cloud, Console et PC)

Far Cry 6 et Rise of the Tomb Raider seront très clairement les têtes d’affiche de ce Xbox Game Pass de décembre 2023. On notera malgré tout l’arrivée de titres appréciés comme le déjanté Goat Simulator 3 ou encore World War Z: Aftermath. Ce n’est en revanche pas tout ce qui a été leaké. Le datamineur révèle en effet que deux nouveaux titres seront ajoutés au Xbox Game Pass Core, la nouvelle offre déployée cette année. Elle sera donc agrémentée de Chivalry 2 et Totally Reliable Delivery Service dans le courant du mois prochain.