Microsoft a dévoilé les jeux qui constitueront la seconde vague d’ajouts du Xbox Game Pass en septembre 2024 et il y a de belles sorties day one au programme.

La rentrée a été placée sous le signe du changement pour le Xbox Game Pass. La nouvelle formule au rabais est encore moins avantageuse que ce à quoi les abonnés s’attendaient. Finies les sorties day one au catalogue, mais aussi les exclusivités maison qui ont déjà été lancées et qui ont servi à vendre le service tels que Diablo 4 ou Starfield par exemple. Malgré ces changements, la firme de Redmond reste réglée comme une montre et suit son calendrier de communication à la lettre. Les derniers jeux Xbox Game Pass de septembre 2024 ont ainsi été annoncés.

Les derniers jeux Xbox Game Pass de septembre 2024

Microsoft poursuit sa routine. Malgré l’évolution de ses formules, l’éditeur américain ne change pas ses bonnes vieilles habitudes. L’annonce des nouveautés reste découpée en deux temps, et il est maintenant temps pour les abonnés au Xbox Game Pass de découvrir les derniers jeux qui les occuperont ce mois-ci. Ceux qui ont opté pour l’offre PC et Ultimate auront donc le droit à deux sorties qui ne manqueront pas de faire l'œil aux amateurs de stratégie. D’un côté le très attendu Frostpunk 2, suite du titre acclamé pour son écriture, sa difficulté et sa rejouabilité. De l'autre, une toute nouvelle Xbox : Ara History Untold. Un 4X qui s’annonce des plus prometteurs et qui a tous les arguments pour faire du pied à celles et ceux qui attendent fermement Civilization 7. Et pour le commun des mortels ? C'est là qu'est la petite douche froide, car ils n'auront rien du tout. Tout est réservé aux membres des offres PC et Ultimate. Voici les dernières nouveautés du Xbox Game Pass de septembre 2024 :

Wargroove 2 (Cloud, Console, & PC) – 19 septembre (PC Game Pass et Ultimate uniquement)

(Cloud, Console, & PC) – 19 septembre (PC Game Pass et Ultimate uniquement) Frostpunk 2 (PC)- 20 septembre (PC Game Pass et Ultimate uniquement)

(PC)- 20 septembre (PC Game Pass et Ultimate uniquement) Ara: History Untold (PC)- 24 septembre (PC Game Pass et Ultimate uniquement)

Les nouveautés Xbox Game Pass Ultimate ©Microsoft

Les membres du Xbox Game Pas sConsole ont bien le droit à une petite nouveauté ceci dit : Overwatch 2. Le free-to-play rejoint officiellement le catalogue avec six nouvelles tenues et un accès à 30 prismes Mythiques

Les jeux qui quittent le catalogue

Une fois n’est pas coutume, ces nouvelles arrivées s’accompagneront également de sorties. Les abonnés ont donc encore une chance pour découvrir Gotham Knights et parcourir la ville dans la peau des acolytes de Batman. Les deux premières saisons de l’excellent The Walking Dead de Telltale quitteront également le service, tout comme l’addictif Valheim. Voici sans plus attendre tous les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 30 septembre 2024 :

Gotham Knights

Let's Build a Zoo

Loop Hero

My Time at Portia

Paw Patrol: Grand Prix

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Valheim

Warhammer 40,000: Darktide

The Walking Dead

The Walking Dead: Season Two

Source : Xbox Wire