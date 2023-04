On connaît d’ores et déjà une partie des jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass de mai 2023. Les abonnés vont pouvoir tester une grosse sortie Xbox Series dès son lancement.

La prise de parole de Microsoft en juin est particulièrement attendue. L’éditeur fera la lumière sur ses prochains jeux maison à venir, dont Starfield et très certainement des titres comme Hellblade 2 en plus de quelques nouvelles annonces. Les abonnés Xbox Game Pass pourront donc découvrir une flopée de productions qui arriveront à n’en pas douter dès leur sortie dans le catalogue. Pour patienter jusqu’à la période estivale, les joueurs pourront mettre la main sur plusieurs nouveaux jeux disponibles dès leur lancement. Le programme du Xbox Game Pass de mai 2023 s’annonce une nouvelle fois riche, avec l’arrivée de la première grosse exclusivité de l’année.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de mai 2023

Le Xbox Game Pass poursuit son ascension. Depuis son lancement, le service d'abonnement de Microsoft n’a de cesse de s’améliorer. Alors que la firme de Redmond a décidé de mettre fin à son offre d’essai à 1€, une formule toujours plus avantageuse s’apprête à arriver en Europe. Le géant américain tarde encore à lancer son offre familiale chez nous, sachant qu’elle permettrait de partager son abonnement avec plusieurs amis ou membres de la famille, rendant le prix du service à moins de 5€ par tête. Le Xbox Game Pass devrait donc encore profiter de beaux atouts pour camper sa position de meilleur bon plan sur le marché du jeu vidéo.

Ce qui le rend attractif en revanche, ce sont ses nombreux ajouts mensuels. Microsoft n’hésite pas à mettre la main au chéquier pour proposer chaque semaine des productions très appréciées, que ce soient des AAA ou des jeux indépendants. Cependant, là où le XGP se différencie massivement de la concurrence c’est sur la disponibilité de nombreux titres dès leur lancement. Et cela inclut les grosses exclusivités Xbox Series à venir, dont Redfall qui sera intégré au programme de mai 2023. On connaît donc déjà une partie de la liste des jeux qui arriveront le mois prochain et qui sont tous des disponibilités dès le lancement au catalogue.

Redfall –2 mai (Console, PC, Cloud)

Ravenlok – 4 mai (Console, PC, Cloud)

Fuga: Melodies of Steel 2 –11 mai (Console, PC)

Amnesia: The Bunker – 23 mai (Console)

Railway Empire 2 –25 mai (Console, PC)

Farworld Pioneers – 30 mai (Console, PC)

Cela ne représente évidemment qu'une partie des jeux qui seront ajoutés tout au long du mois. Il ne reste donc plus qu'à attendre les prochains jour pour découvrir la première vague du Xbox Game Pass de mai 2023.