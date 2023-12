Les années défilent, mais le Xbox Game Pass s’impose encore et toujours comme l’un des meilleurs bons plans pour les joueurs. Pour une dizaine d’euros par mois, ils peuvent jouer à toutes les sorties du constructeur dès leur sortie, comme certaines de ses partenaires. De temps à autre ce sont des titres cultes, marquants ou des pépites qui viennent se greffer à l’ensemble. Bref, un service qui vaut clairement son prix, mais que réserve-t-il pour l’année prochaine ? On connaît déjà une partie des ajouts du Xbox Game Pass en janvier 2024, ça pourrait commencer tout doucement.

Deux jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de janvier 2024

Cette année encore, le Xbox Game Pass a régalé les abonnés. Entre GoldenEye 007, les Persona, Atomic Heart, Starfield, GTA 5, Forza Motorsport, Celeste, Lies of P et encore bien des titres disponibles dès leur sortie, le service a une nouvelle fois assis sa stature de leader sur ce marché. 2023 a aussi marqué l’arrivée d’une nouvelle formule : le XGP Core qui remplace en réalité le Xbox Live. En plus de permettre de jouer en ligne, il propose également un catalogue constant de près de 30 jeux, qui sera mis à jour de temps à autre. Et pour la suite ?

Le calendrier pour l’année prochaine est encore flou. On sait que des titres comme Hellblade 2, STALKER 2, Hollow Knight: Silksong, Avowed ou encore Age of Mythology Retold seront tous disponibles dès leur lancement l’année prochaine, sauf en cas de retard. S’il faut attendre encore un peu pour que le planning se précise, on connaît déjà deux des jeux qui seront au programme du Xbox Game Pass de janvier 2024. Comme d’habitude, il s’agit uniquement des disponibilités day one et qu’elles seront accompagnées d’une dizaine d’autres titres qui seront annoncés le moment venu.

Turnip Boy Robs a Bank (18 janvier)

Après avoir échappé aux taxes, P’tit Navet a décidé de faire équipe avec le Gang de la saumure pour réaliser le casse le plus bizarre au monde. Hé oui, les temps sont durs même pour les légumes. Dans ce jeu d’action-aventure aux éléments de roguelite bourré d’humour, le petit criminel doit prendre des otages, voler des objets précieux, utiliser tout un tas d’objets loufoques achetés sur le darkweb et faire faire à la flicaille. L’objectif : pénétrer les coffres de la Banque botanique. La vie d’un braqueur n’est jamais facile entre les interventions des équipes d’élite et les aléas de la pègre. La suite de Turnip Boy Commits Tax Evasion sera disponible dès le 18 janvier sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.

Go Mecha Ball (25 janvier)

On se tourne encore du côté de la scène indépendante avec un twin-stick shooter orienté arcade et roguelite. Le royaume de Go Mecha Ball vous invitera à prendre part à des affrontements futuristes qui se veulent dynamiques, où figures acrobatiques sur des plateformes 3D, boss énormes, amélioration du mécha et une OST générée dynamiquement s’entremêlent. Les petits gars de Whale Peak Games (dont c’est le premier jeu) promettent au total 4 mondes différents, 25 outils destructeurs pour améliorer son arsenal et plus de 20 talents décalés. Une fusion électrisante mêlant adresse, stratégie et chaos à découvrir dans le Xbox Game Pass dès sa sortie le 25 janvier 2024.