Chaque mois, le Xbox Game Pass offre l'opportunité de découvrir de nouveaux jeux grâce à un simple abonnement. Une excellente manière de passer l'hiver bien au chaud devant sa console tout en profitant de moments de plaisir. En décembre, les joueurs auront notamment droit à une grande nouveauté issue d’un univers culte. Explications.

Les premiers jeux Xbox Game Pass de décembre 2024

Pour le mois de décembre c'est pour le moment assez léger mais on a tout de même une énorme nouveauté à pouvoir découvrir : Indiana Jones et le Cercle Ancien. Vous incarnez l’iconique Indy dans une toute nouvelle quête. Cette fois, l’histoire tourne autour du mystérieux Cercle Ancien, un artefact qui pourrait révéler les secrets du temps. De quoi ravir les amateurs de trésors mythiques et d’énigmes historiques.

Le jeu propose un gameplay en vue à la première personne, alternant exploration, résolution de casse-têtes et combats "intenses". Vous voyagerez dans des lieux emblématiques : temples cachés, déserts brûlants ou encore jungles exotiques. Le tout avec des mécaniques modernes, mais toujours dans le respect de l’univers des films.

Un jeu optimisé pour la nouvelle génération

Bethesda a exploité tout le potentiel des consoles de nouvelle génération. Sur Xbox Series X, vous profiterez d’un affichage en 4K ultra fluide, avec des temps de chargement quasi inexistants. La Series S, quant à elle, garantit une expérience visuelle en 1440p tout aussi impressionnante. Le ray tracing devrait ajouter une touche de réalisme incroyable, surtout dans les décors historiques. Espérons toutefois que les combats, jugés un peu mous selon les premiers retours, gagnent en dynamisme d’ici la sortie, notamment en ce qui concerne la fluidité de certains mouvements.

Les abonnés au Xbox Game Pass pourront accéder à Indiana Jones et le Cercle Ancien dès sa sortie le 9 décembre 2024, sans coût supplémentaire. Cette inclusion permet aux joueurs de découvrir cette nouvelle aventure dès son lancement.

Source : Microsoft