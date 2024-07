Alors que nous sommes encore au milieu du mois de juillet et que de nombreuses nouveautés au Xbox Game Pass sont attendues, jetons un coup d'œil sur ce qui nous attend pour août 2024. Actuellement, deux jeux sont déjà confirmés pour rejoindre le service le mois prochain, avec des rumeurs promettant d'autres ajouts potentiels.

Les jeux Xbox Game Pass confirmés pour août 2024

La liste n'est pas bien longue, puisqu'elle ne comprend pour l'heure que deux noms, témoignage des maigres sorties du mois prochain. En plus de ces confirmations, des rumeurs circulent sur l'arrivée d'au moins un titre d'Activision Blizzard et un essai gratuit d'EA Play. Petit tour d'horizon des jeux confirmés pour le Xbox Game Pass d'août 2024, qui comme d'habitude représentent les sorties day one annoncées pour le service. Elles seront rejointes par plusieurs nouveautés qui seront annoncés en temps venu par Microsoft.

Creatures of Ava

Cette première disponiblité day one du Xbox Game Pass d'août 2024 est un jeu d'action-aventure centré sur la sauvegarde, et non la collecte, de créatures. L'histoire se déroule sur la planète Ava, où l'héroïne Vic et son compagnon Tabitha se sont écrasés. Les biomes colorés de la planète sont menacés par une infection appelée "le flétrissement". Les joueurs devront comprendre et stopper cette menace pour sauver les formes de vie locales.

Sopa

Le second jeux confirmé pour le Xbox Game Pass d'août 2024 est Sopa. Il raconte l'histoire de Miho, qui tombe dans un monde magique en allant chercher une pomme de terre pour sa grand-mère. Le jeu propose une aventure narrative émotionnelle à travers les profondeurs de l'Amérique du Sud. Où Miho rencontre des personnages excentriques et découvre l'importance des choses que nous transmettons.

Plusieurs rumeurs pour le Xbox Game Pass d'août 2024

Outre les jeux confirmés, des rumeurs suggèrent que Crash Bandicoot N. Sane Trilogy d'Activision pourrait rejoindre le service en août. Il y a également des spéculations sur l'arrivée potentielle de Spyro et Tony Hawk. De plus, un essai gratuit de Madden NFL 25 via EA Play débutera le 13 août. Dans tout les cas, ça sent tout de même très bon pour le mois prochain.

Il est important de noter que le mois de juillet n'est pas encore terminé. Et que de nombreux jeux sont encore attendus sur Xbox Game Pass. Parmi eux, Flintlock: The Siege of Dawn, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Dungeons Of Hinterberg.

Source : 11 bit studios