Le calendrier reprend son cours. Après un premier trimestre à la communication plus éparse, Microsoft reprend ses bonnes vieilles habitudes. Le mois d’avril sera certes un peu plus calme en termes de sorties, mais cela ne signifie pas pour autant que le XGP fera l’impasse sur de beaux ajouts. Si l’on connaissait déjà les titres qui seront disponibles dès leur lancement PC ou Xbox Series, la firme de Redmond lève enfin le voile sur les premiers jeux Xbox Game Pass d’avril 2023.

Les jeux Xbox Game Pass d'avril 2023 confirmés

Le Xbox Game Pass continue sur sa lancée. Ce début d’année a commencé sur les chapeaux de roues pour les abonnés avec plusieurs excellents titres intégrés au catalogue. Du côté des bonnes surprises, impossible de ne pas mentionner Hi-Fi Rush et GoldenEye 007. Des titres de plus gros calibres ont également ponctué ce premier trimestre à l’instar d’Atomic Heart, Wild Heart, Civilization 6 ou même Ni no kuni 2 du côté des productions japonaises. Peut-on s’attendre à des ajouts de qualité aussi pour le mois d’avril 2023 ? Microsoft a dévoilé les jeux qui viendront vous divertir pendant les deux prochaines semaines. Ce seront finalement le spin-off de la licence légendaire Minecraft et l'ancienne exclusivité console PS5 qui seront les têtes d'affiche de ce mois-ci.

Loop Hero (Console & PC) - 4 avril

Iron Brigade (Cloud and Console) – 6 avril

Ghostwire : Tokyo (Cloud, Console, & PC) – 12 avril

NHL 23 (Console) EA Play – 13 avril

Minecraft Legends (Cloud, Console, & PC) – 18 avril

Les sorties XGP d'avril 2023

Pour ne pas changer, ces ajouts s’accompagnent également de départs. Ce sont donc sept titres qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 15 avril 2023. Dernière chance pour essayer ces titres avant leur départ. L'exclusivité Xbox One Quantum Break restera finalement dans le service, mais qu'il devait être retiré temporairement pour des raisons de droits en attendant que la situation se règle. Il est encore néanmoins possible d’économiser jusqu’à 20% sur les futures sorties du Xbox Game Pass d'avril 2023 :