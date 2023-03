On connaît dès à présent les premiers jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass d’avril 2023. Encore de belles arrivées en perspective pour les abonnés ?

L’année 2023 s’annonce encore très riche pour les abonnés au Xbox Game Pass. Si Microsoft a pris la décision de mettre fin à son offre d’essai à 1€, le service d’abonnement continue de s’imposer comme l’un des meilleurs bons plans sur le marché du jeu vidéo. Entre les jeux disponibles dès leur sortie, l’ajout de titres très appréciés au catalogue et bien sûr des pépites indé, les membres du XGP ont vite fait de rentabiliser leur abonnement.Le mois prochain sera plutôt calme en termes de sorties, est-ce qu’il en sera de même pour le service ? Premiers éléments de réponse avec les jeux gratuits Xbox Game Pass confirmés pour avril 2023.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass d'avril 2023

Le Xbox Game Pass a commencé l’année 2023 sur les chapeaux de roues. Depuis le mois de janvier, les abonnés ont pu mettre la main sur de nombreuses pépites et des jeux particulièrement appréciés. Entre la bonne surprise qu’a été Hi-Fi Rush, Atomic Heart, GoldenEye 007, les deux derniers Dead Space, Ni no kuni 2, Wild Hearts ou encore Civilization 6, il y a déjà de quoi faire. Cela n’empêche pas Microsoft de préparer le terrain pour ses nouveaux ajouts des prochaines semaines. A quoi s’attendre pour le Xbox Game Pass d’avril 2023 ?

On connaît d’ores et déjà déjà une partie de la liste des titres qui arriveront le mois prochain. Ils correspondent en réalité aux disponibilités dès le lancement dans le catalogue du Xbox Game Pass ou aux titres déjà confirmés en amont par la firme de Redmond. On retrouve dans le lot une ancienne exclusivité console PS5, le dernier spin-off de Minecraft ou encore la suite d’un jeu indépendant très apprécié. Voici le programme pour les prochaines semaines :

Everspace 2 (PC) – 6 avril

Ghostwire Tokyo (PC, Xbox, Cloud) - 12 avril

Minecraft Legends (PC, Xbox, xCloud) – 18 avril

Coffee Talk Episode 2 (PC, Xbox, Cloud) - 20 avril

The Last Case of Benedict Fox (PC, Xbox, Cloud) – 27 avril

Homestead Arcana (PC, Xbox) – TBA

Cela ne représente évidemment qu’une partie des ajouts au Xbox Game Pass d’avril 2023. La liste complète de la première vague sera annoncée dans les jours qui viennent.