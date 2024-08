On connaît la rengaine par cœur maintenant. A chaque début ou fin de mois selon le calendrier, Microsoft annonce les premiers jeux qui viendront garnir le catalogue du Xbox Game Pass. Le line-up du mois d’août 2024 s’était peu à peu dessiné au fil des divers leaks, mais qu’en est-il réellement ? Après une vague de rumeurs, place désormais à l’annonce officielle.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass d'août 2024

Qui dit nouveau mois, dit nouveaux ajouts au catalogue du Xbox Game Pass. Au cœur de la stratégie de Microsoft, le service ne manque pas d’atouts à faire valoir. Outre les réductions et d’avantages exclusifs à débloquer in-game proposés, ce sont bien les jeux ajoutés mensuellement qui attirent le chaland. Du changement sera à prévoir prochainement, avec l’arrivée d’une formule intermédiaire qui sera dénuée des sorties day one qui ont tant fait la réputation du service. Été, vague de chaleur, départs en vacances ou pas, Microsoft suit scrupuleusement son calendrier en annonçant une partie des jeux Xbox Game Pass d’août 2024. Feignez la surprise, puisqu’une partie d’entre eux étaient déjà connus suite à divers leaks.

Au rayon des nouveautés, les abonnés pourront tester dès sa sortie Creatures of Ava, l’anti-Palworld par excellence qui vous invitera à sauver d’adorables créatures et leur écosystème plutôt que de les attraper. On retrouvera à l’écriture de cette aventure engagée Rihanna Pratchett, qui a déjà prêté sa plume au Tomb Raider de 2013 ou au très original Lost Words : Beyond the Page. On notera aussi l'arrivée très attendue de l'excellent Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, trilogie de remakes hautement réussis de la célèbre mascotte du jeu vidéo. Oui, trois jeux en un ici, c'est beau. Enfin, Mafia Definitive Edition ferment la marche de ce lot d'annonces pour le Xbox Game Pass. Alors oui, il en manque à l'appel, vous l'avez remarqué, mais il faudra revenir pour les prochaines annonces.

Valorant - dispo - (free to play oui, mais officiellement dispo avec des bonus lié au Xbox Game Pass)

- dispo - (free to play oui, mais officiellement dispo avec des bonus lié au Xbox Game Pass) Creatures of Ava - 7 août

- 7 août Crash Bandicoot N Sane Trilogy - 8 août

- 8 août Mafia: Definitive Edition 13 août

D'autres jeux attendus prochainement, ou presque

D'autres jeux sont bien entendu attendus dans le courant du mois, mais aucune mention d'eux n'a encore été faite. Cela étant, les rumeurs sont nombreuses concernant plus d'un des jeux suivants, comme Atlas Fallen qui s'est offert récemment une seconde jeunesse avec une très grosse mise à jour, des nouveautés et du contenu inédit. On pourra aussi noter Sopa : Tale of the Stolen Potato, un petit jeu d'aventure déjà confirmé mais sans aucune date fixe pour le moment. Wargroove fait aussi partie de ces jeux qui devraient arriver prochainement vers la fin du mois si tout se déroule comme prévu. Rendez-vous à la prochaine annonce.