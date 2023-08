Pendant que la majorité des Français se prélasse au soleil à profiter de son jour férié, ou à passer ses journées devant Baldur’s Gate 3, Microsoft continue de suivre son calendrier à la lettre. Le firme de Redmond vient de lever le voile sur les derniers jeux Xbox Game Pass d’août 2023. Une partie des abonnés s’était dite déçue de la première vague, regrettant l’absence de gros jeux alors que d’excellents jeux indépendants ont été déployés. On a une mauvaise nouvelle pour eux, le mois fera la part belle aux plus petites productions. Ce sont deux nouvelles pépites qui arrivent dans le service.

Les jeux Xbox Game Pass d'août et septembre 2023

Le Xbox Game Pass poursuit sa routine. Premier mardi du milieu du mois oblige, Microsoft a levé le voile sur la seconde vague d’ajouts d’août. Il se comptent sur les doigts de la main puisqu’il n’y aura que quatre autres entrées avant la rentrée et pas n’importe lesquelles. Il faudra en effet compter sur trois sorties intéressantes du mois : le RPG Sea of Stars concocté par les créateurs de The Messenger, le jeu multi asymétrique inspiré de Massacre à Tronçonneuse et Everspace 2 qui arrive sur Xbox Series. Ils seront accompagnés d'un excellent jeu indépendant, considéré par de nombreux joueurs comme une pépite : Firewatch. Voici le programme du Xbox Game Pass pour la fin août, mais aussi le début septembre. Si Starfield sera sans aucun doute la vedette du service le mois prochain, les amateurs d'aventures plus relaxantes et émotionnelles ne seront pas en reste.

Everspace 2 - 15 août (Cloud & Xbox Series X|S)

Firewatch - 17 août (Cloud, Console, & PC)

The Texas Chain Saw Massacre - 18 août (Cloud, Console, & PC)

Sea of Stars - 29 août (Cloud, Console, & PC)

Gris - 5 septembre (Cloud, Console, & PC)

Les ultimes sorties XGP d'août 2023

Comme toujours, ces nouvelles entrées s'accompliront de sorties. On préfère donner le ton tout de suite, deux immanquables du Xbox Game Pass quitteront le catalogue le 31 août prochain. A commencer par Immortality, la nouvelle pépite signée Sam Barlow. Dans ce jeu atypique, les joueurs doivent découvrir ce qui est arrivé à une comédienne en fouillant dans les pellicules de tournage et les films qu’elle a tourné. L’autre sortie sur laquelle vous devriez vous ruer si ce n’est pas déjà fait, c’est Tinykin. Un jeu indépendant français inspiré de Pikmin où vous devez collecter des petites créatures pour avancer. Voici sans plus attendre la liste des jeux qui quitteront le Xbox Game Pass à la fin du mois :