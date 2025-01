Encore de belles choses vous attendent sur le Xbox Game Pass ! Alors que les nouveautés du mois de février commencent à se faire jour, un nouveau week-end de « FreePlayDays » (« Jours de jeu gratuit ») a démarré. Grâce au service de Microsoft, préparez à vous à faire de nouvelles découvertes avec des jeux que vous n'auriez peut-être pas essayés autrement. C'est le moment de vous faire plaisir !

De la variété avec les jeux gratuits du Xbox Game Pass

Comme chaque week-end, le catalogue du Xbox Game Pass fait une petite entorse pour vous faire découvrir des jeux gratuitement en dehors de ses frontières. Ce sont les FreePlayDays ! Cette semaine, l'opération s'étend du jeudi 23 au lundi 27 janvier (8h59 dernier délai).

Pendant cette période, les abonnés du Xbox Game Pass peuvent jouer à 4 jeux supplémentaires, non-inclus dans le catalogue. Passé le délai, vous pourrez acheter les jeux qui vous ont plus à prix réduit si vous n'attendez pas trop. Qui plus est, vos données sont sauvegardées, si bien que vous reprendrez votre progression là où vous l'aviez laissée. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts ce week-end.

© Microsoft

For Honor, les factions s'affrontent dans le Game Pass

C'est le titre-vitrine de ces Jours de jeu gratuit du Xbox Game Pass : For Honor vous plonge dans l'action au cœur d'une bataille entre quatre factions. Choisissez votre camp (Chevaliers, Vikings, Samouraïs ou Voyageurs) et incarnez le héros qui vous mènera à la victoire dans des affrontements multijoueurs variés.

For Honor dispose de plus d'une trentaine de cartes et plusieurs modes de jeux. Simple à prendre en main, il vous demandera de maîtriser ses mécaniques pour tirer entièrement parti de toute sa dimension tactique. C'est pourquoi le jeu d'Ubisoft s'offre à vous un peu plus longtemps sur le Xbox Game Pass. Profitez-en jusqu'au 30 janvier (08h59), une occasion parfaite pour découvrir son nouveau héros : Khatun.

A Little to the Left pour ordonner le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass, c'est aussi le moyen parfait pour découvrir de petites pépites. C'est le cas avec A Little to the Left. Ce n'est pas la première fois que ce jeu indé se rapproche du service de Microsoft. Les abonnés ont déjà pu plonger dedans, il y a un an. Cette fois, il se propose à l'occasion des FreePlayDays pour un essai gratuit de 2 heures.

Le principe de A Little to the Left est plutôt atypique. Il s'agit d'un jeu cozy sous forme d'énigmes que vous résoudrez en déplaçant certains objets pour ranger l'espace. Il y a un côté très satisfaisant dans ce titre qui pourrait plaire à beaucoup. Avec plus de 100 niveaux standards, il s'est même enrichi de deux DLC dernièrement.

Train Sim World 5, un nouveau voyage pendant les Jours de jeu gratuit

Ce qui est bien avec le Xbox Game Pass, c'est qu'il donne aussi l'occasion de voyager. Prenez donc votre billet ce week-end avec le cinquième opus des Train Sim World. Pour cette nouvelle embarcation, Dovetail Games a promis de vous faire relever de plus grands défis.

Avec Train Sim World 5, l'expérience du voyage ferroviaire devient encore plus dense. Occupez de nouveaux postes pour gérer maintenant les rails et même les trains de villes. Une fois à bord, profitez du décor et assurez-vous d'arriver à bon port. D'autant plus que cet opus ajoute trois trajets supplémentaires.

Way of the Hunter, la chasse est ouverte sur Game Pass

Il existe des jeux de simulation de toutes sortes, comme on vient de le voir avec Train Sim World. Alors, forcément, il y a des jeux de simulation pour la chasse. Un des derniers dans le genre n'est autre que Way of the Hunter. Sorti en 2022, il vous est proposé par l'éditeur THQ Nordic.

Les abonnés du Xbox Game Pass avaient déjà pu l'essayer lors des Jours de jeu gratuit l'été dernier. Cet hiver, ils peuvent donc repartir traquer le gibier de façon immersive. Jouable à la première personne, le principe est de vous donner une expérience réaliste, mais aussi éthique, de la chasse.