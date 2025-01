Une fois de plus, le Xbox Game Pass semble avoir laissé leaker des jeux à venir. Pour ce mois de janvier 2025, on aurait notamment droit à une licence ultra culte du jeu vidéo.

Le monde du jeu vidéo est souvent animé par des leaks et des rumeurs, et cette fois, c’est le YouTubeur EXtas1s, connu pour ses informations parfois correctes (mais pas toujours totalement fiables), qui fait parler de lui. Il s'agit notamment de connaître l'un des prochains jeux à venir sur le Xbox Game Pass PC.

L'un des prochains jeux du Xbox Game Pass serait un titre culte

Ainsi, selon ses déclarations, Diablo 1 pourrait arriver sur le Xbox Game Pass PC. Si cette rumeur s’avère vraie, l’arrivée du premier opus de la légendaire franchise Diablo serait un événement marquant pour les fans de RPG classiques. Sorti en 1996, Diablo 1 est souvent cité comme l’un des pionniers du genre hack-and-slash. Cependant, sa disponibilité sur des plateformes modernes reste limitée, ce qui rendrait cette inclusion dans le catalogue Game Pass particulièrement attractive.

Une telle annonce pourrait également s’inscrire dans une stratégie de Microsoft visant à enrichir le catalogue de titres rétro sur Xbox Game Pass, en mettant en avant des jeux emblématiques ayant marqué l’histoire du jeu vidéo. Avec l’acquisition récente de Blizzard par Microsoft, l’ajout de Diablo 1 au Game Pass s’inscrirait dans une stratégie plus large d’exploitation du catalogue historique de Blizzard.

Une autre bonne surprise

D’après les mêmes sources, UFC 5, le dernier opus de la série de simulation de combats d’arts martiaux mixtes, pourrait rejoindre le service EA Play dès janvier via le Xbox Game Pass Ultimate. Si cela est confirmé, cela suivrait une tradition bien établie où les titres EA Sports rejoignent EA Play quelques mois après leur sortie initiale. UFC 5, sorti en octobre 2023, a introduit des améliorations notables, notamment en termes de graphismes et de gameplay grâce au moteur Frostbite. Son inclusion dans EA Play rendrait le jeu accessible à un public plus large, en particulier via les abonnements couplés à Xbox Game Pass Ultimate.

Il est important de noter que EXtas1s est classé comme une source de fiabilité modérée, avec un taux de précision d’environ 50 % selon la communauté Gaming Leaks Accuracy Database Reddit. Bien que ses informations se soient parfois révélées exactes, elles doivent être prises avec prudence en attendant une annonce officielle.

Source : EXtas1s