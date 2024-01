Le mois de janvier 2024 touche à sa fin, et après de très belles surprises pour ce début d'année, Microsoft lance son ultime jeu pour conclure le mois en beauté. On peut dire que le constructeur a gâté les abonnés à son service de streaming Xbox Game Pass dès le début de l'année. Une très belle promesse pour la suite ? Ce qui est certain, c'est que le géant américain ne va pas s'arrêter en si bon chemin.

L'ultime jeu de janvier du Xbox Game Pass

Le jeu en question est donc Brotato. Brotato est un jeu vidéo de tir et de survie dans lequel le joueur contrôle un personnage nommé Brotato. Le jeu se déroule dans un environnement spatial où le joueur doit survivre contre des vagues d'ennemis extraterrestres. Les joueurs doivent ensuite utiliser une variété d'armes et de compétences pour se défendre contre les ennemis tout en gérant leurs ressources. Le jeu se caractérise par son gameplay rapide et son style artistique minimaliste. Les joueurs peuvent par exemple choisir parmi différents modes de jeu, y compris des modes solo et multijoueur. La progression dans le jeu permet de débloquer de nouvelles armes et améliorations, offrant une rejouabilité élevée.

Brotato met l'accent sur la stratégie et la réactivité, exigeant des joueurs qu'ils s'adaptent rapidement à des situations en constante évolution et qu'ils gèrent efficacement leurs ressources pour survivre le plus longtemps possible. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Brotato n'est clairement pas le genre de jeu qui impressionne par ses graphismes. En effet, ce titre mise avant tout sur son gameplay pour séduire les joueurs. C'est une approche très appréciée. Fait assez remarquable, le jeu a reçu la note de 10/10 sur Steam, accompagnée d'avis extrêmement positifs. Cela constitue sans aucun doute un gage de qualité.

Très appréciable également, le jeu est en fait jouable sur pratiquement n'importe quel PC. En effet, pour en profiter, il suffit d'avoir au moins 4 Go de RAM, Windows 7 et 200 Mo d'espace disque. Autant dire que les exigences sont minimes. Par ailleurs, le jeu est aussi disponible sur mobile, à la fois sur iOS et Android. On est donc bien loin des grosses productions qui nécessitent plus de 100 Go d'espace, comme c'est souvent le cas de nos jours. Plutôt une bonne nouvelle non ?

Les jeux à venir