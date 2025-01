Si la semaine dernière Nintendo était sous le feu des projecteurs avec sa Switch 2, c’est Xbox qui aura tous les honneurs dans les prochains jours. La marque verte tiendra sa première prise de parole ce jeudi 23 janvier lors d’une conférence qui mettra en avant trois jeux à paraître sur le Xbox Game Pass. L'intrigant South of Midnight, Doom The Dark Ages et le frenchie Clair Obscur des plus prometteurs. Est également attendu une, si ce n’est plusieurs surprises, dont l’une qui toucherait directement à une licence japonaise « légendaire ». Le mystère reste entier, mais pas question pour Microsoft de bousculer son calendrier. Les derniers jeux Xbox Game Pass de janvier 2025 se sont donc révélés pile à l’heure.

Voici les derniers jeux Xbox Game Pass de janvier 2025

Historiquement, le mois de janvier n’a jamais été le plus passionnant de l’année pour les abonnés. Il est de coutume à ce qu’il soit un peu plus chiche en nouveautés et en sorties, période oblige. Pour ces premières semaines de 2025, l’éditeur américain avait misé à fond de balle sur l’arrivée de Diablo dans le Game Pass PC et Ultimate pour marquer le coup. Un amuse-gueule avant la venue des sorties day one qui ont fait la réputation du service. On savait déjà que trois d’entre elles viendraient gonfler le catalogue. Eternal Strands, fruit du travail de vétérans de BioWare, Sniper Elite Resistance et surtout Citizen Sleeper 2, suite du jeu indépendant acclamé. Il ne restait plus qu’à connaître le reste des nouveautés du Xbox Game Pass de janvier 2025, c’est maintenant chose faite. Voici le programme complet pour les prochaines semaines.

Flock (Console) – 22 janvier

(Console) – 22 janvier Gigantic: Rampage Edition (Cloud, Console, & PC) – 22 janvier

(Cloud, Console, & PC) – 22 janvier Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Console) – 22 janvier

(Console) – 22 janvier Magical Delicacy (Console) – 22 janvier

(Console) – 22 janvier Tchia (Xbox Series X|S) – 22 janvier

(Xbox Series X|S) – 22 janvier The Case of the Golden Idol (Console) – 22 janvier

(Console) – 22 janvier Starbound (Cloud & Console) – 22 janvier

(Cloud & Console) – 22 janvier Eternal Strands (Cloud, Console, & PC) – 28 janver (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, Console, & PC) – 28 janver (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement) Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 28 janvier (Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 28 janvier (Ultimate et PC uniquement) Shady Part of Me (Cloud, Console, PC) – 29 janvier

(Cloud, Console, PC) – 29 janvier Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console, & PC) – 30 janvier (Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, Console, & PC) – 30 janvier (Ultimate et PC uniquement) Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 31 janvier (Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 31 janvier (Ultimate et PC uniquement) Far Cry New Dawn (Cloud, Console, & PC) – 4 février

Les nouveautés Xbox Game Pass janvier 2025 ©Microsoft

Les dernières sorties de janvier 2025

Vous connaissez le refrain par cœur depuis le temps. Ces nouveautés s’accompagnent systématiquement d’une poignée de sorties. Côté départs il faudra bientôt composer sans quelques très bons jeux indépendants, dont le grand classique BroForce, l’excellent souls-like Death Door ou encore le RPG Darkest Dungeon. Ce ne seront malheureusement pas les seuls à quitter la Xbox Game Pass ce 31 janvier 2025. Voici tous les jeux qui s’en iront du service à cette date :

Serious Sam: Siberian Mayhem

Anuchard

Darkest Dungeon

Broforce

Maquette

Death's Door

