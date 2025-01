Malgré les changements de formule et les augmentations de prix qui les ont accompagnés, le Xbox Game Pass reste toujours l’un des meilleurs bons plans de l’industrie. En 2024, ce sont encore des milliers d’euros d’ajouts qui ont ponctué l’année des abonnés et ce n’est pas prêt de s’arrêter. 2025 sera encore marquée par d’importantes sorties disponibles dès leur lancement pour celles et ceux qui auront souscrit aux offres qui le permettent. Avowed, Doom The Dark Ages, South of Midnight ou encore Hollow Knight Silksong (on y croit cette année c’est vraiment la bonne) sont autant de jeux qui arriveront day one dans le service. Mais avant ça, il fallait s’attendre à la période plus calme de janvier. On ne savait pas trop ce que la première moitié du mois allait nous réserver. Est-ce que l’année allait commencer fort pour les abonnés ? Plus besoin de faire des plans sur la comète. Les premiers jeux Xbox Game Pass de janvier 2025 dévoilés.

Voici les premiers jeux Xbox Game Pass de janvier 2025

Après une petite période de repos lors des fêtes de fin d’année, retour à la normale. Le service a récemment accueilli ses deux premiers jeux de 2025. D’un côté l’horrifique Carion, de l’autre le road-trip narratif à la française Road 96. Deux très bons titres indépendants dans leur genre qui ont donc eu la lourde tâche d’ouvrir le bal pour cette nouvelle année. L’annonce officielle des prochains titres était alors imminente et la première vague d’ajouts au Xbox Game Pass pour ce mois de janvier vient d’être révélée. Elle sera avant tout marquée par l'arrivée de Diablo sur PC, qui n'est pas tant une surprise puisqu'il avait leaké. Trêve de bavardages, voici les premiers jeux du Xbox Game Pass de janvier 2025 :

Lightyear Frontier (Xbox Series X|S) – 8 janvier

My Time at Sandrock (Console) – 8 janvier

Rolling Hills (Console) – 8 janvier

Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) – 8 janvier

EA Sports UFC 5 (Cloud and Xbox Series X|S) EA Play – 14 janvier (Game Pass Ultimate)

Diablo (PC) – 14 janvier (Game Pass Ultimate et PC)

Les premiers jeux Xbox Game Pass de janvier 2025 ©Microsoft

Les premières sorties de janvier 2025

Vous connaissez la chanson par cœur depuis le temps : ces ajouts s'accompagnent de quelques sorties. Pas de départs foncièrement douloureux à l'horizon mais une poignée de productions qui ont leur aura auprès de leurs communautés respectives. À partir du 15 janvier 2025, ce sont alors quelques autres jeux qui quitteront le Xbox Game Pass à savoir :

Exoprimal

Figment: Journey into the Mint

Those Who Remain

Insurgency: Sandstorm

Escape Academy

Common'hood

