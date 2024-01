Le Xbox Game Pass est connu pour ses agréables surprises régulières à ses utilisateurs. Et quel meilleur moment que le début de l'année, pour gâter ses abonnés avec de nouvelles et passionnantes pépites ? Cette nouvelle année s'annonce déjà particulièrement riche, avec l'intégration de deux nouveaux jeux dans le catalogue. Cerise sur le gâteau, en plus d'être de bons jeux, ce sont des monuments dans leur catégorie. Et en plus, on note quelques bonnes surprises !

Le Xbox Game Pass régale dès début 2024

En août 2023, nous avons eu la bonne surprise d'apprendre l'arrivée prochaine de deux pépites du monde du RPG, à savoir Baldur's Gate 1 et 2. À l'époque, aucune date de sortie n'avait été annoncée pour leur arrivée sur le Xbox Game Pass, mais cela ne devrait plus tarder. En effet, un nouveau message vient d'apparaître dans l'application du Xbox Game Pass, comme le rapporte le toujours très renseigné insider Idle Sloth sur Twitter. D'après lui, le tout devrait être confirmé officiellement très bientôt.

(Pour info) Un autre message Baldur's Gate I & II est arrivé via l'application #XboxGamePass aujourd'hui ! Il a été posté en août 2023 par erreur. Il devrait être confirmé plus tard dans la journée !

Deux grosses pépites

Baldur's Gate et Baldur's Gate II: Shadows of Amn sont des titres incontournables dans l'histoire du jeu de rôle sur ordinateur. Lancé en 1998, Baldur's Gate a révolutionné le genre RPG grâce à son utilisation des règles de Donjons et Dragons, apportant une profondeur narrative et un gameplay stratégique dans un univers ultra riche. Difficile de passer à côté à l'époque si l'on avait un peu d'amour le jeu de rôle. La suite, Baldur's Gate II: Shadows of Amn, sortie en 2000, a continué sur cette lancée, en élargissant l'univers et en approfondissant encore plus les mécaniques de jeu. Avec une histoire plus complexe et des personnages plus développés, ce second opus a été salué pour son scénario captivant et son monde immersif, offrant une expérience de jeu encore plus riche.

Ces jeux sont considérés comme cultes non seulement pour leur impact significatif sur les RPG d'ordinateur, mais aussi pour avoir établi une norme en matière de narration et de construction de monde dans les jeux vidéo. Leur arrivée sur le Xbox Game Pass marque une occasion en or pour les nouvelles générations de joueurs de découvrir ces classiques. On ne peut que vous conseiller ces mastodontes.

3 ajouts surprises

Et surprise ! Trois ajouts viennent enrichir le catalogue déjà diversifié du Xbox Game Pass. D'abord, Close To The Sun, un jeu d'horreur narratif qui plonge les joueurs dans un univers alternatif inspiré par les inventions de Nikola Tesla. Ensuite, Pillars of Eternity Definitive Edition, un RPG classique salué pour son histoire profonde et son gameplay tactique. Cette édition ultime offre non seulement le jeu de base mais aussi tous les contenus additionnels, garantissant une expérience complète pour les amateurs du genre. Enfin, Tin Hearts, un jeu de puzzle inventif où les joueurs y guident des soldats de jouet à travers des parcours complexes en manipulant l'environnement. Pour le reste, les sorties de janvier 2024 devraient tomber très bientôt !