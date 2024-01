En 2023 encore, le Xbox Game Pass s’est imposé comme le meilleur bon plan de l’industrie. Ce sont près de 9000 dollars d’ajouts qui ont ponctué l’année des abonnés et ce n’est pas prêt de s’arrêter. 2024 sera encore marqué par d’importantes sorties disponibles dès leur lancement dont Hellblade 2, STALKER 2 ou encore Hollow Knight Silksong… on y croit, il arrivera cette année. Janvier étant des plus calmes en termes de sortie, difficile de savoir ce que le mois nous réservait. Plus besoin de faire des plans sur la comète, les jeux Xbox Game Pass de janvier 2024 ont été dévoilés, l’année commence très fort !

Le Xbox Game Pass régale dès début 2024

Le premier ajout du Game Pass a été déployé par surprise plus tôt dans la journée. Close to the Sun, un jeu d'horreur narratif vous plongeant dans un univers alternatif inspiré des inventions de Nikola Tesla et souvent comparé à Bioshock (un peu à tort), a donc ouvert le bal pour cette année 2024. L’annonce officielle était donc imminente et la première vague d’ajouts pour ce mois de janvier vient de tomber. Elle sera avant tout marquée par l’arrivée/ le retour de deux productions majeures. D’un côté l’excellent Resident Evil 2 Remake et de l’autre Assassin’s Creed Valhalla et sa plongée au cœur de l'épopée viking d’Eivor. À leurs côtés, de plus petites productions originales qui auront le mérite d'apporter les abonnés dans leurs univers étranges, parfois déroutants. Trêve de bavardages, voici les premiers jeux du Xbox Game Pass de janvier 2024!:

Close to the Sun (Cloud, Consoles, & PC) - disponible

Hell Let Loose (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 4 janvier

Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Consoles, & PC) – 9 janvier

Figment (Cloud, Consoles, & PC) – 9 janvier

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Consoles, &PC) EA Play – 11 janvier

We Happy Few (Cloud, Consoles, & PC) – 11 janvier

Resident Evil 2 (Cloud, Consoles, & PC) – 16 janvier

Those Who Remain (Cloud, Consoles, & PC) – 16 janvier

Toujours pas de Baldur's Gate 1 et 2 à l'horizon malgré ce que laissait penser une notification reçue plus tôt dans la journée par de nombreux joueurs. Peut-être arriveront-ils avec la seconde vague de jeux du Xbox Game Pass de ce mois de janvier ? Réponse dans les semaines à venir.

Les sorties de janvier 2024

Vous connaissez la chanson par cœur depuis le temps : ces ajouts s'accompagnent de sorties et pas n’importe lesquelles. Les abonnés devront dire adieu à GTA 5 dès le 5 janvier 2024. Fait assez inhabituel, son départ sera isolé des autres, là où ils s’en vont habituellement tous main dans la main. À partir du 15 janvier, ce sont alors quelques autres productions qui quitteront le Xbox Game Pass à savoir :