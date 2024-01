Le Xbox Game Pass, connu pour ses surprises régulières et agréables, profite de la nouvelle année pour choyer ses abonnés avec de magnifiques cadeaux. L'année 2024 s'annonce prometteuse avec l'introduction de deux nouveaux jeux au catalogue, assurant un début de mois dynamique. De plus, la diversité de ces deux jeux, chacun étant très distinct de l'autre, permet d'attirer un large éventail de joueurs.

Deux beaux jeux pour le Xbox Game Pass

On commence avec Close to the Sun. Close to the Sun est un jeu vidéo qui transporte les joueurs dans un univers alternatif de la fin du 19e siècle, marqué par une touche steampunk. L'histoire se déroule sur un gigantesque navire, l'Helios, conçu par le célèbre inventeur Nikola Tesla. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Rose, une jeune femme à la recherche de sa sœur Ada sur l'Helios. Rapidement, ils découvrent que quelque chose d'étrange et de sinistre se cache derrière l'utopie scientifique du navire. Le jeu mélange donc exploration, énigmes et éléments narratifs, plongeant les joueurs dans une ambiance parfois assez sombre. L'aspect visuel et le design artistique de Close to the Sun sont particulièrement soignés.

Avec l'autre jeu gratuit du Xbox Game Pass, on change complétement de genre. Hell Let Loose est un jeu de tir à la première personne axé sur la simulation de combat. Ici pas question de FPS avec des drones et du matériel futuriste à la Modern Warfare. Le jeu plonge les joueurs dans les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. À une époque où le point rouge sur un fusil n'existait même pas encore.

Dans Hell Let Loose, les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs rôles. Allant de l'infanterie à l'artillerie, en passant par les commandants de chars, chacun avec des tâches et des responsabilités spécifiques. Les batailles sont d'envergure, impliquant jusqu'à 100 joueurs simultanément, divisés en deux équipes représentant les forces de l'Axe et des Alliés. Tactique oblige, l'accent est mis sur la communication entre les joueurs pour élaborer des stratégies et prendre des décisions tactiques en temps réel, rendant chaque partie unique et imprévisible.

Les sorties de janvier 2024

Janvier 2024 réserve d'agréables surprises aux abonnés du Xbox Game Pass. En plus de Close to the Sun et Hell Let Loose, d'autres jeux remarquables seront également disponibles :