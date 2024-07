Et voilà, le moment tant redouté est arrivé : le prix du Xbox Game Pass va encore changer. Une nouvelle difficile à digérer pour les utilisateurs, qui se voient une fois de plus affectés financièrement.

Il fallait bien que cela arrive : après l'augmentation des prix de l'ensemble des services de streaming, Microsoft a annoncé une nouvelle hausse des tarifs de son service Xbox Game Pass Ultimate, qui entrera en vigueur en septembre. En parallèle, un nouvel abonnement appelé Standard sera lancé, proposant une alternative sans accès aux jeux dès leur sortie.

Le Xbox Game Pass monte ses prix

À partir du 12 septembre, le prix du Xbox Game Pass Ultimate passera de 14,99 euros à 17,99 euros par mois, soit une augmentation de 3 euros. Cette hausse intervient après une précédente augmentation des tarifs il y a un peu plus d'un an. Les abonnés au PC Game Pass verront également une augmentation, le tarif passant de 9,99 euros à 11,99 euros par mois, tout en conservant l'accès aux jeux dès leur sortie.

En parallèle, Microsoft introduira le nouvel abonnement Xbox Game Pass Standard à 14,99 euros par mois. Ce forfait n'inclura pas les jeux dès leur sortie, mais comprendra l'accès au multijoueur en ligne sur console, une fonctionnalité qui manquait à l'abonnement actuel XGP pour console. À partir du 10 juillet, les nouveaux abonnés ne pourront plus sélectionner l'option console actuelle, en attendant le lancement de l'abonnement Standard dans les mois à venir. Les abonnés actuels au XGP pour console pourront continuer à cumuler leurs abonnements jusqu'à 13 mois après le 18 septembre, sans impact sur les cumuls existants.

Cette hausse des prix, combinée à l'ajout prévu de la série Call of Duty d'Activision au Game Pass, a été largement anticipée. Microsoft avait déjà envisagé cette augmentation en mai, dans le contexte de l'intégration de Call of Duty au service. Ainsi, les abonnés doivent s'attendre à des modifications importantes dans les prochains mois. Avec des options d'abonnement révisées et des ajustements tarifaires notables. Ces changements s'inscrivent dans la stratégie de Microsoft visant à enrichir son offre tout en équilibrant les coûts liés à l'ajout de nouveaux titres populaires.

Le rappel des nouveaux prix

XGP Core : €69,99 (ancien prix : €59,99)

PC Game Pass : €11,99 (ancien prix : €9,99)

XGP pour Console : €10,99 (ancien prix : €9,99)

Xbox Game Pass Standard : €14,99 (nouveau service)

Le Xbox Game Pass Ultimate : €17,99 (ancien prix : €14,99)

Source : Microsoft