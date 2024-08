Les quatre premiers jeux Xbox Game Pass de septembre 2024 dévoilés il y a quelques jours ne seraient que l'arbre qui cache la forêt. Microsoft aurait prévu bien plus de choses et pas des moindres.

Le Xbox Game Pass a annoncé trois nouveaux jeux récemment, dont Control, MudRunner et Cities Skyline. Trois styles totalement différents, mais des expériences qui valent le détour. Et si l'on doit militer pour l'un d'entre eux, ne passez pas à côté de l'excellent Control développé par Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake 2...). Les premiers jeux de septembre 2024 ont déjà été révélés, mais selon une rumeur, le service de Microsoft d'un atout dans sa manche. Attendez-vous à de grosses surprises en septembre 2024.

Le Xbox Game Pass de septembre 2024 sort le grand jeu (ou pas)

En amont de la Gamescom 2024, quatre nouveaux jeux disponibles dans le Xbox Game Pass de septembre 2024 ont été confirmés. Et ça ne blague pas étant donné que ce seront des sorties day one. Dans cette courte liste partagée, on trouve le très prometteur Frostpunk 2 qui devrait offrir un défi corsé aux amateurs de 4X. Pour rester dans le domaine de la stratégie, vous pourrez également découvrir à son lancement Ara: History Untold qui promet, selon les développeurs, des « possibilités infinies » pour bâtir votre nation et guider votre peuple.

On espère que vous aimez l'Histoire, et la stratégie, parce que le Xbox Game Pass de septembre 2024 compte aussi proposer Age of Mytholgy Retold. Une version à mi-chemin entre l'édition définitive et le remaster du jeu culte. Enfin, Star Trucker vous enverra dans l'espace pour transporter des cargaisons, récupérer des marchandises et faire du troc.

Star Trucker - 3/09 (Console, PC)

- 3/09 (Console, PC) Age of Mythology: Retold - 4/09 (Console, PC)

- 4/09 (Console, PC) Frostpunk 2 - 20/09 (PC)

- 20/09 (PC) Ara: History Untold - 24/09 (PC)

Ca s'annonce bien pour le Xbox Game Pass de septembre 2024, mais les abonnés n'auraient encore rien vu. Si l'on en croit le leaker eXtas1s, qui avait notamment leaké l'ajout de Crash Bandicoot N Sane Trilogy dans le service, 19 jeux arrivent dans le Xbox Game Pass le mois prochain. De plus, selon ses informations, 17 de ces titres seraient des sorties totalement inédites et donc disponibles « gratuitement » avec l'abonnement. Il n'a pas étayé avec une liste précise, mais vous pouvez déjà retiré les quatre que nous avons cité. Star Trucker, Age of Mythology Retold, Frostpunk 2 et Ara History Untold étant en effet des sorties day one comme indiqué.

Source : eXtas1s