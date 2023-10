Les abonnés du Xbox Game Pass jouissent déjà d'une bibliothèque de jeux abondante et régulièrement mise à jour. En plus de ce catalogue étoffé, ce mois-ci encore, de grands titres s'offrent à la découverte le temps d'un week-end gratuit. Un avantage notable est que ce sont les versions complètes des jeux qui sont disponibles pour ces essais, permettant potentiellement de les terminer en quelques jours, bien que, dans ce cas, il s'agisse principalement de poids lourds multijoueur.

D'énormes jeux jouables gratuitement pour les abonnés au Xbox Game Pass

Parmi les jeux accessibles sans frais supplémentaires lors du vaste week-end FreePlay Days, certains monstres sacrés du jeu vidéo se démarquent. En premier lieu, mentionnons Minecraft. Bien qu’il soit le plus monumental des jeux proposés, il pourrait aussi être perçu comme le moins intéressant du lot, étant le jeu le plus joué au monde, il se pourrait bien que vous l’ayez déjà dans votre bibliothèque.

Minecraft, développé par Mojang Studios et acquis par Microsoft en 2014, est l'un des jeux vidéo les plus emblématiques et prospères de tous les temps. Lancé en 2009, il propose un univers ouvert constitué de blocs que les joueurs peuvent détruire, construire et modifier dans un environnement 3D. Le jeu offre deux modes principaux : Survie, où les joueurs doivent collecter des ressources tout en gérant leur santé et leur faim ; et Créatif, où les joueurs disposent d'un accès illimité aux ressources du jeu et de la capacité de voler. Minecraft s’est érigé en phénomène culturel, s’écoulant à plus de 238 millions d’exemplaires à travers toutes les plateformes.

Le second jeu que nous pouvons souligner est un colosse du genre FPS, en l’occurrence Battlefield 2042. Il s’agit du dernier opus de la série Battlefield, proposant une expérience multijoueur ancrée dans un futur proche, où le monde affronte diverses crises, dont des pénuries de ressources et des déplacements massifs de réfugiés. Le jeu est renommé pour ses batailles d’envergure, pouvant accueillir jusqu’à 128 joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S (et 64 joueurs sur les consoles de génération précédente). En dépit d’un lancement tumultueux, le jeu a réussi à se stabiliser.

Des petites pépites moins connues

On opère un changement d'univers notable cette fois avec l'ajout, à l'occasion des FreePlay Days, de Autonauts pour les abonnés du Xbox Game Pass. Il s'agit d'un jeu vidéo de simulation et de gestion, développé par Denki et publié par Curve Digital. Ce jeu offre aux participants la possibilité d'explorer et de coloniser des planètes en créant et programmant une armée d'automates intelligents. En effet, l'objectif principal dans Autonauts consiste à établir et gérer une colonie en automatisant diverses tâches. Ttelles que la collecte de ressources, la construction de structures et la prise en charge des résidents.

En conclusion, nous retrouvons Akka Arrh. Derrière cet titre étrange se cache un jeu de tir d'arcade rythmique développé par Llamasoft Ltd. et édité par Atari. C'est une réinterprétation contemporaine d'un projet laissé en suspens depuis les années 1980, mêlant expérience de tir et visuels psychédéliques. Les joueurs doivent protéger leurs anneaux de vie tout en réalisant des combinaisons et en visant le score le plus élevé. En somme, ce week-end, il y aura de quoi satisfaire tout le monde.