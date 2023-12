Le Xbox Game Pass a la réputation de constamment surprendre agréablement ses utilisateurs. Quoi de mieux que le mois de décembre, une période empreinte de festivités, pour choyer ses abonnés avec de nouvelles et excitantes découvertes ? Cette fin d'année promet d'être particulièrement généreuse, avec l'ajout de deux nouveaux jeux au catalogue, assurant ainsi de poursuivre le mois sur une note des plus positives.

Deux nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass

On commence avec Goat Simulator 3. Goat Simulator 3 est la suite de Goat Simulator, un jeu vidéo connu pour son approche humoristique et absurde. Dans cette simulation, les joueurs incarnent une chèvre et explorent un monde ouvert, où l'objectif principal est de causer autant de chaos et de destruction que possible... Tout un programme.

Le jeu se distingue par son gameplay décalé et ses nombreuses possibilités de faire des bêtises, pour ne pas dire pire. Les joueurs peuvent utiliser la chèvre pour sauter, charger, lécher des objets, et même réaliser des cascades. L'environnement du jeu est interactif et réagit de manière exagérée aux actions de la chèvre, ce qui crée des situations assez imprévisibles. Goat Simulator 3 propose des améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment une plus grande carte à explorer, de nouvelles fonctionnalités, et des graphismes améliorés. Le jeu offre également un mode multijoueur, permettant aux joueurs de semer le chaos ensemble en ligne.

Changement de ton

L'autre jeu à découvrir sur le Xbox Game Pass est Against the Storm. C'est un jeu de stratégie et de gestion de ville qui est situé dans un monde fantastique où règne un climat hostile et des tempêtes perpétuelles, le jeu met les joueurs au défi de construire et de maintenir une ville prospère malgré ces conditions extrêmes.

Le cœur du gameplay d'Against the Storm repose sur la gestion des ressources, la construction de bâtiments et la satisfaction des besoins des citoyens. Les joueurs doivent gérer avec soin les ressources limitées disponibles tout en faisant face à des défis environnementaux constants, comme des pluies torrentielles et des orages destructeurs, qui peuvent affecter leur ville et ses habitants. Visiblement c'est très qualitatif à en juger par les avis Steam.

Les autres ajouts du mois de décembre 2023

Ce n'est pas tout, d'autres jeux vous attendent pour le reste du mois de décembre, comme vous pouvez le voir ci-dessous :