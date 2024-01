Le Xbox Game Pass accueille un nouveau jeu hyper addictif. Une nouveauté de cet fin de mois de janvier 2024 et une exclusivité console Xbox avec ça, en plus d'être disponible sur PC bien evidement.

Chaque mois, le Xbox Game Pass reçoit son lot de nouveaux jeux, au même titre que les catalogues du PS Plus Extra & Premium. La différence, c’est que Xbox aime bien diluer ça sur tout le mois, notamment lorsqu’il s’agit de sorties Day One. C’est le cas aujourd’hui avec un tout nouveau jeu qui, dès son lancement, vient rouler sa bosse sur le Game Pass, histoire que tous les abonnés puissent en profiter.

Une nouveau jeu indé hyper addictif sur le Xbox Game Pass

En plus des très grosses sorties, comme les exclusivités Xbox, le Game Pass accueille aussi très souvent des jeux plus modestes qui peuvent rapidement cartonner. C’est le cas, par exemple, avec le phénomène Palworld, qui explose absolument toute la concurrence en ce moment. Aujourd’hui, c’est donc bien un “petit jeu” qui débarque, un indé déjanté et addictif connu sous le nom de Go Mecha Ball. Mélange improbable de shooter, de roguelite et de flipper, Go Mecha Ball nous fait incarner de petits personnages capables de se transformer en boule, à l’instar de Samus dans Metroid Prime.

La différence, c’est qu’ici, les niveaux sont bourrés de boosters, de tuyaux et d'autres surfaces rebondissantes pour nous envoyer dans tous les sens, mais aussi, et surtout, pour nous permettre de prendre l’avantage sur nos adversaires, souvent en grand nombre. Grâce à ce mélange surprenant, le gameplay de Go Mecha Ball fonctionne à merveille, et il suffit de voir les quelques retours de joueurs un peu partout pour voir que la recette détonne en plus d’être addictive. Le jeu est facile à prendre en main et particulièrement dynamique en plus d'opté pour une direction artistique plutôt coloré, parfait pour accrocher l'œil.

Go Mecha Ball débarque donc dès aujourd’hui sur le Xbox Game Pass PC, console et Cloud, en plus d’être disponible sur PC via Steam.