La sélection des jeux du Xbox Game Pass pour août 2023 est décidément pleine de surprises. Suite à l'ajout de nombreux et magnifiques jeux ces derniers jours, la liste s'enrichit d'un titre légendaire ayant rencontré un beau succès lors de sa sortie en 2016.

Un jeu culte jouable sur le Xbox Game Pass

La pépite du jour est Firewatch, développé par le studio indépendant Campo Santo. Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'aventure narratif où l'on endosse le rôle d'un garde forestier. L'intrigue se situe en 1989 dans la forêt nationale de Shoshone, au Wyoming. Vous y incarnez Henry, un homme cherchant à fuir un passé douloureux après que sa femme Julia a été diagnostiquée avec une maladie dégénérative précoce. Cherchant un nouvel élan et désirant s'éloigner de ses soucis, Henry prend un poste estival de garde forestier.

Il n'entretient de contacts qu'avec sa superviseure, Delilah, et ce, uniquement via une radio. Toutefois, en explorant le parc et en assurant ses missions, Henry et Delilah tombent sur des événements mystérieux et déconcertants... Un titre Xbox Game Pass qui a séduit beaucoup de monde, puisque Campo Santo, le studio derrière le jeu, a annoncé avoir vendu près d'un million d'exemplaires moins d'un an après sa sortie. Le jeu a attiré une large base de joueurs ainsi qu'une attention médiatique significative. Fréquemment, lors des soldes, ils se hissent facilement dans les classements des ventes sur Steam.

Des thématiques fortes

L'intrigue aborde des thèmes tels que la solitude, l'évasion face aux responsabilités et les répercussions de nos décisions. Comme les développeurs l'avaient souligné, la forêt symbolise à la fois un refuge et une cage, reflétant la dualité de l'évasion face aux tracas personnels. Sans tomber dans l'horreur, ce nouveau jeu Xbox Game Pass parvient à instiller cette sensation d'être constamment épié. Il joue habilement avec la paranoïa, questionnant les motivations de surveillance et l'ampleur de celle-ci. À ce niveau, l'approche du jeu rappelle un peu les ambiances hitchcockiennes. Au lieu de mettre constamment en avant des dangers tangibles, le jeu se sert de la tension psychologique, et le résultat est très réussi.

Microsoft continue de séduire avec le Xbox Game Pass. Au début d'août, nous avions déjà été gâtés avec des perles telles que Celeste et Limbo. C'est assurément l'une des meilleures offres pour profiter de jeux sur Xbox, mais aussi sur PC. La prochaine œuvre à rejoindre le catalogue est The Texas Chain Saw Massacre.