Le mois de février 2024 a commencé sur les chapeaux de roue pour le Xbox Game Pass. On a notamment pu assister à l'arrivée de Persona 3 Reload le 2 février, et dès aujourd'hui, il est possible d'essayer Anuchard. Mais bon, pour l'instant, ça ne fait que deux jeux. Quand est-ce qu'on aura droit à la prochaine fournée ? Eh bien, justement, cette dernière vient de leaker sur la Toile, et on a affaire à trois nouveaux ajouts qui vont vous mettre l'eau à la bouche. Ce sont des incontournables.

Trois nouveaux ajouts pour le Xbox Game Pass

On commence avec « le moins gros » du lot, c'est-à-dire PlateUp!. En fait, c'est un cas un peu particulier, car il devait de toute façon arriver dans le Xbox Game Pass. Le problème, c'est que son entrée devait se faire le 2 novembre 2023. Mais la sortie a finalement été repoussée au 15 février 2024, et du coup, on peut affirmer qu'il arrivera bien dans le catalogue à ce moment-là. Enfin, dans le doute, prenons tout de même des pincettes, mais ça semble quasiment certain.

Maintenant, laissons place à Resident Evil 3, et plus précisément à son remake sorti en avril 2020. Bon, est-ce qu'on est surpris ? La refonte totale du 2 est d'ores et déjà disponible dans le Xbox Game Pass. C'est donc la suite logique du plan, même si cet opus est un peu moins apprécié. Quoi qu'il en soit, ça reste un beau cadeau pour les fans de la franchise. D'ailleurs, même si vous ne le portez pas spécialement dans votre cœur, au moins, il est accessible sans frais supplémentaires. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir si le remake du 4 finira par venir dans l'abonnement. Affaire à suivre.

On termine avec un titre qui va probablement intéresser les fans de sport. Alors non, il ne s'agit pas de football, mais plutôt de football... américain ! (on a failli vous avoir). Vous l'aurez compris, on est face à Madden NFL 24, qui va directement intégrer le catalogue EA Play. Il sera donc accessible pour les abonnés au Game Pass Ultimate, même s'il n'est pas vraiment aimé de tous. Petite précision, que ce soit pour lui ou Resident Evil 3, on ne connaît pas la date à laquelle ils arriveront dans le XGP. Il est possible que Microsoft fasse une déclaration aujourd'hui en réponse aux leaks sur le Xbox Game Pass.

La liste des jeux du mois de février 2024

Bon, l'idée est de vous proposer ci-dessous la liste des jeux qui sont dans le Xbox Game Pass (ou qui vont l'intégrer) pour ce mois de février 2024. Encore une fois, on n'a pas de date de sortie pour Resident Evil 3 Remake et Madden NFL 24. Pour PlateUp!, vu que la sortie sur le service de Microsoft n'a pas été modifiée, on peut s'avancer sans risquer de dire des bêtises. On attend maintenant une confirmation officielle de la part du géant américain, qui devrait arriver dans la journée.