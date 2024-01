C'est visiblement le bon moment pour être abonné au Xbox Game Pass. En plus des jeux que l'on connaissait déjà pour le mois de janvier, Microsoft vient d'ajouter quelques surprises supplémentaires, avec même déjà des titres pour début février. Cette année 2024 commence décidément en fanfare et semble vouloir gâter les abonnés aux différents services et plateformes de jeux.

Plusieurs nouveaux jeux gratuits sur le Xbox Game Pass en janvier 2024

Le premier ajout qui vient se greffer à la déjà très belle liste de janvier est F1 23 qui arrivera le 18 janvier. F1 23 est le dernier opus de la série de jeux de simulation de course de Formule 1, développé et édité par Codemasters. Comme ses prédécesseurs, ce jeu vise évidemment à offrir une expérience réaliste de la Formule 1. Il intègre d'ailleurs les dernières mises à jour des équipes, des pilotes et des règlements de la saison 2023 de F1. Parfait pour les fans.

L'autre jeu à venir est Brotato le 30 janvier. Fondamentalement, c'est un shoot 'em up développé et publié par Thomas Gervraud sous le nom de studio Blobfish. Sorti en 2023, le jeu propose une expérience de jeu dynamique et rapide dans un univers de science-fiction. Les joueurs contrôlent une patate surarmée capable de manier jusqu'à six armes à la fois pour lutter contre des hordes d'extraterrestres. Tout un programme.

Le mois de février aussi est concerné

On connaît les deux premiers jeux de février, il s'agit de Persona 3 Reload et Anuchard, qui arrivent respectivement le 2 et le 6 février prochain. Persona 3 Reload est une refonte complète du jeu RPG classique Persona 3. Ce n'est pas seulement une remasterisation avec des graphismes améliorés ; il apporte une expérience modernisée avec de nouvelles fonctionnalités de gameplay, musique, etc... Les fans l'attendent avec impatience.