Décembre, avec son ambiance festive, se présente comme le moment idéal pour que le Xbox Game Pass chouchoute ses abonnés, fidèle à sa réputation de fournir régulièrement des surprises agréables. Cette fin d'année promet d'être particulièrement généreuse, avec l'ajout d'un tout nouveau jeu au catalogue, assurant une clôture en grande pompe du mois.

Une grosse pépite pour le Xbox Game Pass

Le dernier jeu de décembre du Xbox Game Pass est assez énorme. Puisqu'il s'agit tout simplement de Far Cry 6. Far Cry 6 est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Ubisoft, sorti en 2021. Le jeu se déroule dans un monde ouvert situé dans Yara, un pays fictif des Caraïbes inspiré de Cuba, sous le joug d'un régime dictatorial.

Le joueur incarne Dani Rojas, un personnage personnalisable qui peut être masculin ou féminin. Dani, un résistant local, se bat contre le régime tyrannique d'Antón Castillo, interprété par l'acteur Giancarlo Esposito. Castillo est un dictateur cruel qui dirige Yara avec une main de fer, cherchant à restaurer le pays à sa gloire passée avec l'aide de son fils Diego, envers et contre la volonté de son peuple.

Le gameplay de Far Cry 6 suit la formule établie par les précédents jeux de la série, offrant une grande liberté d'action au joueur. Celui-ci peut explorer librement le vaste monde ouvert de Yara, en utilisant différents véhicules et armes. Le jeu propose un mélange de combats, d'exploration et de missions variées, allant de l'infiltration à l'assaut frontal.

Le jeu intègre également des éléments de RPG, permettant aux joueurs de mettre à niveau et de personnaliser leur équipement, leurs armes et leurs compétences. La progression dans l'histoire permet de débloquer de nouvelles zones et de rencontrer des personnages fascinants, chacun ayant ses propres histoires et motivations. Bref, un classique de chez Ubisoft.

Déjà deux jeux pour 2024

Dès le 25 janvier 2024, sur le Xbox Game Pass on aura le droit à Go Mecha Ball. Go Mecha Ball est un jeu de tir à deux sticks (twin-stick shooter) avec des éléments de roguelite. Dans Go Mecha Ball, les joueurs s'engagent dans des combats intenses, manœuvrant habilement dans des arènes de jeu dynamiques qui combinent des mouvements de roulade, de rebondissement, de saut et de bondissement. Tout un programme.

L'autre jeu de 2024 et qui doit arriver le 15 février est PlateUp!. PlateUp! est un jeu de gestion de cuisine et de restaurant combiné avec des éléments de roguelite, offrant une expérience de jeu unique et assez... chaotique. Dans PlateUp!, les joueurs s'immergent dans un voyage à travers des royaumes néon-lumineux, engageant des combats dynamiques dans le style des jeux de tir à deux sticks.