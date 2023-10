Le Xbox Game Pass va-t-il bientôt accueillir des jeux exclusifs en plus des titres day one de plus en plus nombreux ? Phil Spencer répond sans détours.

Il y en a vraiment pour tous les goûts dans le Xbox Game Pass. Quel que soit votre genre de prédilection, difficile de ne pas trouver de quoi vous amuser en parcourant le catalogue du service de Microsoft. En plus de proposer des jeux cultes, Xbox arrive souvent à lancer des œuvres « day one ». Ce sera le cas notamment de Like a Dragon Gaiden en novembre prochain, comme annoncé pendant le Tokyo Game Show. Verra-t-on Xbox aller encore plus loin à l'avenir en proposant des jeux exclusifs au Game Pass ? Phil Spencer évoque le sujet en interview.

Des jeux exclusivement dans le Xbox Game Pass ?

En plus de sa présence au Tokyo Game Show avec une conférence très solide, Microsoft s'est aussi confié sur l'avenir du Xbox Game Pass dans les colonnes du média japonais Game Watch. Évidemment, c'est Phil Spencer, dirigeant de la branche gaming de Microsoft, qui a pris la parole pour évoquer le service qui semble plus populaire que jamais. L'homme a été interrogé sur la possibilité de voir des jeux sortir exclusivement dans le Xbox Game Pass, alors que le catalogue accueille de plus en plus de titres le jour de leur sortie. Phil Spencer explique clairement qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le cas.

Xbox ne se résume pas au Game Pass. Le véritable succès de la Xbox est que davantage de personnes y jouent, que ce soit sur les consoles Xbox, sur PC, dans le Cloud ou sur d'autres plateformes. Nous voulons développer la communauté qui joue à la Xbox. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit qui puisse entraver cela.

Le Xbox Game Pass va donc continuer d'évoluer, mais pas dans une direction qui vise à lui assurer un monopole sur certains jeux. En revanche, le service pourrait continuer à proposer de nouvelles formules pour que chacun trouve chaussure à son pied, comme ce fut le cas en septembre avec le lancement du Game Pass Core, destiné aux plus petits budgets. Malgré tout, alors que le prix de chaque abonnement a déjà augmenté il y a quelques mois, Phil Spencer considère qu'une nouvelle hausse des prix est « inévitable », même si elle ne devrait pas avoir lieu cette année.