Au fil des années, le Xbox Game Pass a su s’imposer comme l’un des meilleurs bons plans du jeu vidéo. Pour moins de 10€ par mois, les membres au service d’abonnement disposent d’un accès à un catalogue bien garni de jeux allant de grosses productions récentes aux titres indépendants à sensation. L’avantage majeur,c’est la pléthore de titres qui arrive dès son lancement sur le service. Et quand on sait que Starfield sera de la partie dès sa sortie, cela donne forcément plus de poids à l’abonnement. Alors que l’annonce du Xbox Game Pass Famille se fait encore attendre, Microsoft dévoile une nouvelle offre d’essai qui ne sera en revanche pas pour tout le monde.

14 jours d'essais gratuits au PC Game Pass

Les ajouts et sorties du Xbox Game Pass de mai 2023 ont été officialisés. La première vague du mois sera marquée par quelques belles disponibilités day one comme Fuga Melodies of Steel 2, tandis que l’arrivée de Redfall n’a pas eu le mordant espéré. Éclipsée par le tumulte autour de l’exclusivité Xbox, l’annonce d’un nouveau programme de parrainage a donc été faite dans la foulée. Si elle ne viendra pas remplacer entièrement l’essai à 1€ au service, Microsoft lance une nouvelle offre permettant aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate et PC Games Pass d’offrir 14 jours d’essai gratuit au PC Game Pass à cinq de leurs amis, rien que ça.

Petite restriction, l'invitation n’est valable que pour les personnes étant de nouveaux membres. Une fois lancée, l’ami parrainé a alors 30 jours pour utiliser son essai gratuit, qui inclut tous les bénéfices qu’aurait un membre classique comme un abonnement EA Play, l’accès à des bonus pour les jeux Riot Games et évidemment les ajouts mensuels du Xbox Game Pass comme la centaine de jeux déjà disponible. L’invitation peut se lancer via la page d’accueil du service en cliquant sur le bouton « Donner accès au PC Games Pass » ou directement via le site officiel de Xbox.

Toujours aucun mot quant au Xbox Game Pass Famille en Europe en revanche. Cela fait plusieurs mois maintenant que l’offre déployée dans quelques pays tests se fait attendre. Elle permettra en outre de partager son abonnement avec quatre autres personnes, que ce soient des amis ou des membres de sa famille. Le prix du XGP reviendrait alors à moins de 5€ par tête, sachant que tous les comptes associés profiteront de leurs jeux, récompenses et autres privilèges. En France, la nouvelle formule devrait donc être commercialisée à 21,99 € comme chez nos voisins irlandais.